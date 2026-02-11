Кочанова о возможном допуске легкоатлетов: «Стараюсь не тешить себя надеждами лишний раз»
Легкоатлетка Кочанова: стараюсь не тешить себя надеждами о допуске.
Чемпионка России в прыжках в высоту Мария Кочанова высказалась о возможном допуске российских легкоатлетов к международным соревнованиям.
«Ожиданий уже никаких. В том смысле, что я лично стараюсь не тешить себя надеждами лишний раз. Когда я даю себе надежду и говорю: «Вот, сейчас произойдет что‑то хорошее», а этого не случается, приходит огромное разочарование. Причем переживается оно гораздо тяжелее, чем если бы я ничего не ждала, а это бы вдруг произошло.
Поэтому сейчас я стараюсь от этого отстраниться. Конечно, все это обидно, грустно и тяжело. Но мы существуем в тех реалиях, которые у нас есть, стараемся просто двигаться дальше – к своим целям, к каким‑то результатам», – сказала Кочанова.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
