Кочанова о возможном допуске легкоатлетов: «Стараюсь не тешить себя надеждами лишний раз»

Легкоатлетка Кочанова: стараюсь не тешить себя надеждами о допуске.

Чемпионка России в прыжках в высоту Мария Кочанова высказалась о возможном допуске российских легкоатлетов к международным соревнованиям.

«Ожиданий уже никаких. В том смысле, что я лично стараюсь не тешить себя надеждами лишний раз. Когда я даю себе надежду и говорю: «Вот, сейчас произойдет что‑то хорошее», а этого не случается, приходит огромное разочарование. Причем переживается оно гораздо тяжелее, чем если бы я ничего не ждала, а это бы вдруг произошло.

Поэтому сейчас я стараюсь от этого отстраниться. Конечно, все это обидно, грустно и тяжело. Но мы существуем в тех реалиях, которые у нас есть, стараемся просто двигаться дальше – к своим целям, к каким‑то результатам», – сказала Кочанова.