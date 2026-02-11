  • Спортс
Олимпийский чемпион Альберто Кова о российских спортсменах: «Когда они смогут вернуться, они все еще смогут быть очень сильной командой»

Итальянский бегун Кова: российские атлеты будут сильными после возвращения на ОИ.

Олимпийский чемпион 1984 года в беге на 10 км итальянец Альберто Кова считает, что россияне будут сильными соперниками после возвращения на международные соревнования.

«Когда какие-то спортсмены отсутствуют на Олимпийских играх, это всегда ощущается.

Для спортсмена длительный перерыв в таких важных соревнованиях, безусловно, немного снижает тот дух, азарт и стремление к результатам, которые являются нормой для атлетов.

Я считаю, что если ваши спортсмены готовятся и тренируются и когда они смогут вернуться, они все еще смогут быть очень сильной командой.

Я хорошо понимаю: когда вы соревнуетесь с сильным соперником, вы становитесь лучше. Я думаю, в этом и заключается дух Олимпийских игр», – заявил Кова.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
РИА Новости
