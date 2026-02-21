Прыгун с шестом Волков установил национальный рекорд Беларуси – 6,01 м. В 2020 году он перешел в Беларусь из России

Прыгун с шестом Волков установил рекорд Беларуси – 6,01 м.

Прыгун с шестом Матвей Волков установил на чемпионате Беларуси новый рекорд страны. Он показал результат 6,01 м.

Предыдущий рекорд (6,00 м) был установлен Дмитрием Марковым в 1998 году.

В 2020 году Волков перешел в Беларусь из России.

«Наверное, преемственность поколений, опыт былых спортсменов позволили мне сегодня стать чуть лучше и вписать свое имя в историю.

Я понимал: если хочу прыгнуть выше 6 метров, то должен начинать высоко. Но, объективно говоря, подошел не в лучшей форме. Чувствовал небольшой спазм в икроножной мышце толчковой ноги. <...> Но бог шестовиков, вероятно, сегодня благоволил мне. Я просто вышел и сделал это», – сказал спортсмен в интервью Белорусской федерации легкой атлетики.

