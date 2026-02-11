«Всего лишить, запретить въезд в страну и пользование нашими объектами спорта. Мы к этому придем». Дегтярев о российских атлетах, сменивших гражданство
Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что спортсменам, перешедшим из России в другие страны, могут запретить въезд в страну.
«Мы с этим боремся. Сейчас ввели нормы, я подписал такой приказ, даже одного шахматиста лишили звания гроссмейстера за смену гражданства спортивного.
То есть здесь мы их кормим, воспитываем, тренерами обеспечиваем, базами, а тут бросил паспорт и уехал. Всего лишить, запретить въезд в страну и пользование нашими объектами спорта. И мы к этому придем», – сказал Дегтярев в эфире шоу «Центральный Канал».
В декабре 2025 года стало известно, что шахматиста Владимира Федосеева, выступающего сейчас за Словению, лишили званий мастера спорта РФ и гроссмейстера России.
Темы, по которым «не может быть дискуссий» для Михаила Дегтярева
По конституции любой гражданин РФ имеет право вернуться на территорию России. Запретить въезд в страну для ее же граждан нельзя.
Многие страны при приеме в свое гражданство не требуют отказа от первого гражданства (США, Британия, Франция, Австралия например не требуют, допускают наличие других гражданств у своих новых и старых граждан). И не все спортсмены, сменившие «спортивное гражданство», отказываются от юридического гражданства РФ.
Я могу понять запрет на тренировки в спортивных гос. объектах. Тут они вправе. Это логично.
Но въезд в страну? Они что совершили преступление? Смена спортивного гражданства - это где такая статья в УК РФ?
У людей могут быть здесь родители, семьи.
Вы бы лучше гранты (гос.средства) на ненужные шоу-покатушки перестали раздавать тренерам, чьи спортсмены с подачи этого же тренера меняют федерации.
Они все меняли спортивное гражданство.
там некоторые депутаты госдумы - бывшие спортсмены выступали за другие страны :)
экс-глава союза биатлонистов России и тоже раньше депутат госдумы - переходил в Беларусь и выступал за них
сами при этом радовались переходу под русский флаг корейцев, Волосожар, Вик Вайлда и т.д.
как и везде - двойные стандарты
Надо еще лишать гражданства тех, кто тренирует конкурентов, недоработка)
Чтоб еще выгнать таких как ТАТ))
А министру надо думать о том, чтобы у миллионов россиян возможность заниматься любимым спортом была не только в отчётах на бумаге. Уверен, тогда проблема нынешняя вообще никого интересовать не будет.
Двойные стандарты