  • «Всего лишить, запретить въезд в страну и пользование нашими объектами спорта. Мы к этому придем». Дегтярев о российских атлетах, сменивших гражданство
«Всего лишить, запретить въезд в страну и пользование нашими объектами спорта. Мы к этому придем». Дегтярев о российских атлетах, сменивших гражданство

Дегтярев не исключил, что сменившим гражданство атлетам запретят въезд в РФ.

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что спортсменам, перешедшим из России в другие страны, могут запретить въезд в страну. 

«Мы с этим боремся. Сейчас ввели нормы, я подписал такой приказ, даже одного шахматиста лишили звания гроссмейстера за смену гражданства спортивного.

То есть здесь мы их кормим, воспитываем, тренерами обеспечиваем, базами, а тут бросил паспорт и уехал. Всего лишить, запретить въезд в страну и пользование нашими объектами спорта. И мы к этому придем», – сказал Дегтярев в эфире шоу «Центральный Канал».

В декабре 2025 года стало известно, что шахматиста Владимира Федосеева, выступающего сейчас за Словению, лишили званий мастера спорта РФ и гроссмейстера России.

Темы, по которым «не может быть дискуссий» для Михаила Дегтярева

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
Какое кошмарное мышление.
Ответ Heat Wave
Какое кошмарное мышление.
Комментарий скрыт
Ответ TROYANom
Комментарий скрыт
Вы правы. Просто пещерное
Детям наших политиков тоже чего-нибудь запретят?
Ответ Сергей Круг
Детям наших политиков тоже чего-нибудь запретят?
Еще интересно как быть, если у спортсмена два гражданства, при этом он выступает за другую страну?

По конституции любой гражданин РФ имеет право вернуться на территорию России. Запретить въезд в страну для ее же граждан нельзя.

Многие страны при приеме в свое гражданство не требуют отказа от первого гражданства (США, Британия, Франция, Австралия например не требуют, допускают наличие других гражданств у своих новых и старых граждан). И не все спортсмены, сменившие «спортивное гражданство», отказываются от юридического гражданства РФ.
Ответ Всё такЪ
Еще интересно как быть, если у спортсмена два гражданства, при этом он выступает за другую страну? По конституции любой гражданин РФ имеет право вернуться на территорию России. Запретить въезд в страну для ее же граждан нельзя. Многие страны при приеме в свое гражданство не требуют отказа от первого гражданства (США, Британия, Франция, Австралия например не требуют, допускают наличие других гражданств у своих новых и старых граждан). И не все спортсмены, сменившие «спортивное гражданство», отказываются от юридического гражданства РФ.
Конституцию можно и изменить
Ужас, что несет этот товарищ.
Я могу понять запрет на тренировки в спортивных гос. объектах. Тут они вправе. Это логично.
Но въезд в страну? Они что совершили преступление? Смена спортивного гражданства - это где такая статья в УК РФ?
У людей могут быть здесь родители, семьи.
Вы бы лучше гранты (гос.средства) на ненужные шоу-покатушки перестали раздавать тренерам, чьи спортсмены с подачи этого же тренера меняют федерации.
Ответ Лучшее_враг_хорошего
Ужас, что несет этот товарищ. Я могу понять запрет на тренировки в спортивных гос. объектах. Тут они вправе. Это логично. Но въезд в страну? Они что совершили преступление? Смена спортивного гражданства - это где такая статья в УК РФ? У людей могут быть здесь родители, семьи. Вы бы лучше гранты (гос.средства) на ненужные шоу-покатушки перестали раздавать тренерам, чьи спортсмены с подачи этого же тренера меняют федерации.
Как говориться: Был бы человек, а статья найдется...
Ответ Лучшее_враг_хорошего
Ужас, что несет этот товарищ. Я могу понять запрет на тренировки в спортивных гос. объектах. Тут они вправе. Это логично. Но въезд в страну? Они что совершили преступление? Смена спортивного гражданства - это где такая статья в УК РФ? У людей могут быть здесь родители, семьи. Вы бы лучше гранты (гос.средства) на ненужные шоу-покатушки перестали раздавать тренерам, чьи спортсмены с подачи этого же тренера меняют федерации.
при том что у большинства осталось российское гражданство! второй паспорт не всегда значит отказ от первого (за редким исключением типа Казахстана и раньше Украины как раз)
А что с Виктором Аном и Виком Уайльдом сделаете?
Ответ Heat Wave
А что с Виктором Аном и Виком Уайльдом сделаете?
Комментарий скрыт
Ответ ymuller
Комментарий скрыт
Кажется, въезд в страну не запрещали. И "всего" не лишали.
Вот уезжают так спортсмены, получают запрет на въезд обратно, потом рожают там ребенка, называют Ильёй, и он становится двукратным Олимпийским чемпионом в "вашем" виде спорта, лишая с десяток ваших атлетов золота. Стратегия СУПЕР. Если ты министр спорта НАТО
Ответ selso99
Вот уезжают так спортсмены, получают запрет на въезд обратно, потом рожают там ребенка, называют Ильёй, и он становится двукратным Олимпийским чемпионом в "вашем" виде спорта, лишая с десяток ваших атлетов золота. Стратегия СУПЕР. Если ты министр спорта НАТО
Родители Малинина не получали запрет на въезд в Россию.
Ответ Юра Плисецкий
Родители Малинина не получали запрет на въезд в Россию.
Он назвал фамилию? 😏 И вообще он привёл пример из ближайшего будущего, Юрасик 😁
А Навку, Дробязко, Гребенкину, Чернышова, Стависского погоните из России?

Они все меняли спортивное гражданство.
Ответ Heat Wave
А Навку, Дробязко, Гребенкину, Чернышова, Стависского погоните из России? Они все меняли спортивное гражданство.
нет, они герои для него
там некоторые депутаты госдумы - бывшие спортсмены выступали за другие страны :)
экс-глава союза биатлонистов России и тоже раньше депутат госдумы - переходил в Беларусь и выступал за них
сами при этом радовались переходу под русский флаг корейцев, Волосожар, Вик Вайлда и т.д.
как и везде - двойные стандарты
Ответ Heat Wave
А Навку, Дробязко, Гребенкину, Чернышова, Стависского погоните из России? Они все меняли спортивное гражданство.
И это только фигурное катание… а сколько их в других видах. Начиная, например, с Кузьминой и заканчивая Варфоломеевой.

Надо еще лишать гражданства тех, кто тренирует конкурентов, недоработка)
Чтоб еще выгнать таких как ТАТ))
Вот и отлично. Мне кажется это лучшая мотивация для спортсменов, знать что пути назад нет. Потом они естественно останутся в странах, осядут там и кто-то из них обязательно будет тренером и воспитывать конкурентов)
Ответ stanislav.tokarev@im.systems
Вот и отлично. Мне кажется это лучшая мотивация для спортсменов, знать что пути назад нет. Потом они естественно останутся в странах, осядут там и кто-то из них обязательно будет тренером и воспитывать конкурентов)
Бразилия сотнями штампует классных футболистов, немало меняет гражданство (кстати, далеко не только в России). Американские баскетболисты разъехались по всему миру ( один из них внёс решающий вклад в победу сборной России на чемпионате Европы). Китайцы в настольном теннисе...
А министру надо думать о том, чтобы у миллионов россиян возможность заниматься любимым спортом была не только в отчётах на бумаге. Уверен, тогда проблема нынешняя вообще никого интересовать не будет.
Как то бы донести, что мы, наверное, придём к тому, что кое кто будет на столбах болтаться . Согласно партийным спискам.
Ответ United
Как то бы донести, что мы, наверное, придём к тому, что кое кто будет на столбах болтаться . Согласно партийным спискам.
На полных парах несемся к этому. Ничему не учит история. А ведь сейчас и бежать некуда. Европа закрыта. Стамбул не резиновый.
Ответ United
Как то бы донести, что мы, наверное, придём к тому, что кое кто будет на столбах болтаться . Согласно партийным спискам.
А столбов у нас много......
Считаю, что депутатам, владеющим недвижимостью в странах нато, а также иностранным гражданством, тоже надо закрывать в Россию въезд. Чтобы по чесноку.
Ответ Sportsfan
Считаю, что депутатам, владеющим недвижимостью в странах нато, а также иностранным гражданством, тоже надо закрывать в Россию въезд. Чтобы по чесноку.
Им наоборот нужно запретить выезд, а лучше посадить.
Ответ Ptюch
Им наоборот нужно запретить выезд, а лучше посадить.
Ой не, зачем они тут нужны. Пусть учатся зарабатывать там, куда детишек своих перевозят. Да и негоже разлучать семьи.
Но Литву за лишение гражданства Дробязко осуждаем...
Ответ fewral
Но Литву за лишение гражданства Дробязко осуждаем...
Каждый день в новостях обсуждение!!
Двойные стандарты
