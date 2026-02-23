  • Спортс
  • Легкая атлетика
  • Новости
  • Данил Лысенко: «Хочется верить, что я не закончу выступать до того времени, когда появится возможность ездить на международные старты»
2

Данил Лысенко: «Хочется верить, что я не закончу выступать до того времени, когда появится возможность ездить на международные старты»

Прыгун в высоту Лысенко: надеюсь, что скоро нас вернут на международную арену.

Серебряный призер ЧМ-2017 в прыжках в высоту Данил Лысенко высказался о возможном возвращении российских легкоатлетов на международные старты.

– Верите, что в ближайшем будущем возможно возвращение наших легкоатлетов на международную арену?

– Не знаю. Я надеюсь, что скоро мы будем в общем строю, что как в последнее время возвращают других российских спортсменов, так вернут и нас, легкоатлетов. Если не сейчас, то в ближайшем будущем, но я на это надеюсь. Мне уже 29 лет будет в этом году. Хочется верить, что я не закончу выступать до того времени, когда появится возможность ездить на международные старты. И порадуюсь за наших спортсменов, если в той же легкой атлетике для начала допустят хотя бы ребят младших возрастов, чтобы они выступали на юношеских соревнованиях.

– Допускаете, что сможете выступить в 2028 году на летней Олимпиаде в Лос-Анджелесе?

– Верю, что это реально. Надеюсь, что все изменится. Понятно, что от нас тут мало что зависит. Будем пока демонстрировать результаты на внутренних соревнованиях, чтобы все видели, что в России парни прыгают выше (улыбается).

– Это получается, если сравнивать с результатами на международных соревнованиях?

– Да, удается показывать сопоставимые результаты. В прошлогодний летний сезон меня опередил только действующий олимпийский чемпион новозеландец Хэмиш Керр, выигравший в 2025 году чемпионат мира. Там он прыгнул 2,36 м. Я же прошлым летом в России прыгнул на 2,35. Я за этим слежу. И эта заочная конкуренция со спортсменами из других стран очень интересна. Хочется быть лучше них в плане результатов.

– Но сейчас конкуренция заочная. Получится показывать такие же результаты, если будете соревноваться с лучшими в мире в одном секторе?

– Была бы возможность выступать рядом с ними, думаю, результаты у меня были бы еще выше. Там атмосфера совсем другая. И вообще все другое, наверное (улыбается), – сказал Лысенко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Известия
прыжки в высоту
logoДанил Лысенко
logoсборная России
отстранение и возвращение России
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Закончишь, закончишь. Тебя после твоей справки вообще на порог не должны пускать, это же умышленный подлог
Есть несколько действительно больших спортсменов, которые сами себя закопали и практически лишили всех шансов: Большунов в лыжах, Лысенко в л/а. Но круче всех выступила крымчанка Вера Ребрик, будучи абсолютным лидером сезона 2016 в метании копья вместо победы в Рио в составе сборной Украины выбрала стать ноунеймом с российским паспортом.
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Восемь российских легкоатлетов выполнили нормативы на ЧМ в помещении
23 февраля, 06:55
Кочанова о возможном допуске легкоатлетов: «Стараюсь не тешить себя надеждами лишний раз»
11 февраля, 17:03
Фрадков о допуске легкоатлетов: «Делаем все возможное, чтобы это произошло как можно быстрее»
8 февраля, 10:48
Рекомендуем
Главные новости
Восемь российских легкоатлетов выполнили нормативы на ЧМ в помещении
23 февраля, 06:55
Журналист The Times: «Присутствие российского знаменосца на Играх-2028 в Лос-Анджелесе кажется неизбежным»
21 февраля, 11:30
Прыгун с шестом Волков установил национальный рекорд Беларуси – 6,01 м. В 2020 году он перешел в Беларусь из России
21 февраля, 07:11
Старейшая спортивная газета России «Советский спорт» прекратит выпуск печатной версии с 1 марта 2026 года
15 февраля, 15:06
Кочанова о возможном допуске легкоатлетов: «Стараюсь не тешить себя надеждами лишний раз»
11 февраля, 17:03
Олимпийский чемпион Альберто Кова о российских спортсменах: «Когда они смогут вернуться, они все еще смогут быть очень сильной командой»
11 февраля, 13:03
«Всего лишить, запретить въезд в страну и пользование нашими объектами спорта. Мы к этому придем». Дегтярев о российских атлетах, сменивших гражданство
11 февраля, 11:10
Михаил Дегтярев: «Доля россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по итогам 2025 года составила 61,6%»
11 февраля, 08:07
В гибели экс-главы ВФЛА Балахничева обвиняется его сын. По данным следствия, он в состоянии алкогольного опьянения нанес отцу ножевое ранение
10 февраля, 14:35
Мария Кочанова: «Перенос чемпионата России на Сахалин неизбежно сократит число участников турнира»
9 февраля, 16:18
Ко всем новостям
Последние новости
«Это инструмент по встряске системы спортивной подготовки». Дегтярев о перечне базовых видов спорта в России
18 февраля, 11:47
Легкоатлетка Кочанова об Олимпиаде: «Буду очень болеть за наших фигуристов. Надеюсь, их не будут «прижимать» судьи»
4 февраля, 07:13
Ультрамарафонец Константин Горохов скончался в возрасте 76 лет
20 января, 20:46
Глава РУСАДА: «Находимся в постоянном диалоге с WADA. Мы на прямом пути к восстановлению статуса соответствия»
19 ноября 2025, 13:03
РУСАДА с начала 2025 года собрало у спортсменов 8807 проб
8 октября 2025, 13:48
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
18 сентября 2025, 15:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
8 сентября 2025, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
22 августа 2025, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
13 августа 2025, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа 2025, 07:36
Рекомендуем