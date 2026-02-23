Данил Лысенко: «Хочется верить, что я не закончу выступать до того времени, когда появится возможность ездить на международные старты»

Прыгун в высоту Лысенко: надеюсь, что скоро нас вернут на международную арену.

Серебряный призер ЧМ-2017 в прыжках в высоту Данил Лысенко высказался о возможном возвращении российских легкоатлетов на международные старты.

– Верите, что в ближайшем будущем возможно возвращение наших легкоатлетов на международную арену?

– Не знаю. Я надеюсь, что скоро мы будем в общем строю, что как в последнее время возвращают других российских спортсменов, так вернут и нас, легкоатлетов. Если не сейчас, то в ближайшем будущем, но я на это надеюсь. Мне уже 29 лет будет в этом году. Хочется верить, что я не закончу выступать до того времени, когда появится возможность ездить на международные старты. И порадуюсь за наших спортсменов, если в той же легкой атлетике для начала допустят хотя бы ребят младших возрастов, чтобы они выступали на юношеских соревнованиях.

– Допускаете, что сможете выступить в 2028 году на летней Олимпиаде в Лос-Анджелесе?

– Верю, что это реально. Надеюсь, что все изменится. Понятно, что от нас тут мало что зависит. Будем пока демонстрировать результаты на внутренних соревнованиях, чтобы все видели, что в России парни прыгают выше (улыбается).

– Это получается, если сравнивать с результатами на международных соревнованиях?

– Да, удается показывать сопоставимые результаты. В прошлогодний летний сезон меня опередил только действующий олимпийский чемпион новозеландец Хэмиш Керр, выигравший в 2025 году чемпионат мира. Там он прыгнул 2,36 м. Я же прошлым летом в России прыгнул на 2,35. Я за этим слежу. И эта заочная конкуренция со спортсменами из других стран очень интересна. Хочется быть лучше них в плане результатов.

– Но сейчас конкуренция заочная. Получится показывать такие же результаты, если будете соревноваться с лучшими в мире в одном секторе?

– Была бы возможность выступать рядом с ними, думаю, результаты у меня были бы еще выше. Там атмосфера совсем другая. И вообще все другое, наверное (улыбается), – сказал Лысенко.