Михаил Дегтярев: «Доля россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по итогам 2025 года составила 61,6%»
Дегтярев: в России более 60% населения систематически занимается спортом.
Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что количество россиян, систематически занимающихся физкультурой и спортом, продолжает расти.
«Предварительные итоги 2025 года показывают устойчивый рост, зафиксирована положительная динамика.
Комфорт и доступность занятий физкультурой и спортом, доля систематически занимающихся физической культурой и спортом составила 61,6%», – сказал Дегтярев на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
3-й юношеский разряд - 1 бутылка пива - Условия: Не впасть в пьяный угар.
2-й юношеский разряд - 3 бутылки пива -
Условия:Не впасть в пьяный угар.
1-й юношеский разряд - 6 бутылок пива -
В состоянии доползти до дома, бегать в сортир не чаще каждого получаса.
КМС (Кандидат в мастера спорта) - 0,4 литра Водки + 3 литра пива - Условия: Претендент должен быть в состоянии поддерживать беседу на тему взаимного уважения, рассказывать анекдоты, участвовать в хоровом пении.
МС (Мастер спорта) - 0,8 литра водки + 4 литра пива - Закуска: Селедка, сок, сырок, половина буханки хлеба, занюхивание головой соседа. - Условия: Претендент должен быть в состоянии поддерживать беседу на тему взаимного уважения, рассказывать анекдоты, участвовать в хоровом пении. Утром должен пойти на работу.
МСМК (Мастер спорта международного класса) - 1,2 литра водки + 5,5 литра пива - Закуска: Не имеет значения - Условия: Выжить.
В 2025 году ГТО по официальной статистике сдало 2,7 млн человек. Учитывая, что большинство – это школьники, которых тупо обязуют сдавать. Если копать во взрослые группы, там очень малая доля. А 2,7 млн это целых 1,86% от населения.
Мне вот даже просто интересно узнать, откуда копают такие цифры?