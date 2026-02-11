Михаил Дегтярев: «Доля россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по итогам 2025 года составила 61,6%»

Дегтярев: в России более 60% населения систематически занимается спортом.

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что количество россиян, систематически занимающихся физкультурой и спортом, продолжает расти.

«Предварительные итоги 2025 года показывают устойчивый рост, зафиксирована положительная динамика.

Комфорт и доступность занятий физкультурой и спортом, доля систематически занимающихся физической культурой и спортом составила 61,6%», – сказал Дегтярев на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Темы, по которым «не может быть дискуссий» для Михаила Дегтярева