Михаил Дегтярев: «Доля россиян, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по итогам 2025 года составила 61,6%»

Дегтярев: в России более 60% населения систематически занимается спортом.

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что количество россиян, систематически занимающихся физкультурой и спортом, продолжает расти.

«Предварительные итоги 2025 года показывают устойчивый рост, зафиксирована положительная динамика.

Комфорт и доступность занятий физкультурой и спортом, доля систематически занимающихся физической культурой и спортом составила 61,6%», – сказал Дегтярев на заседании комитета Госдумы по физической культуре и спорту. 

Темы, по которым «не может быть дискуссий» для Михаила Дегтярева

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
Недавно было 83%!!! Народ уходит!??
Ответ Сергей Колесов
Недавно было 83%!!! Народ уходит!??
После затяжных праздников потеряли бойцов
Ответ Сергей Колесов
Недавно было 83%!!! Народ уходит!??
Из оставшихся инертных 17% больше половины стало заниматься, суммарно - ну прям много.
Дали задачу, что к 2030 году цифра должна составить 70%, теперь каждый год будут по 3 процента добавлять.
Ответ unknownman
Дали задачу, что к 2030 году цифра должна составить 70%, теперь каждый год будут по 3 процента добавлять.
Добавлять не мешки ворочать
Ответ Владислав Романов
Добавлять не мешки ворочать
Добавлять - не спортом регулярно заниматься.
Голосом советского диктора: "Наблюдается неуклонное снижение показателей..."
Ответ Георгий Рыженков
Голосом советского диктора: "Наблюдается неуклонное снижение показателей..."
отрицательный рост)))))
Ответ Георгий Рыженков
Голосом советского диктора: "Наблюдается неуклонное снижение показателей..."
А голосом российского диктора будет так: "Наблюдается неуклонный отрицательный рост показателей..."
литрбол тоже считается?
Ответ Winterburn
литрбол тоже считается?
Конечно! Напоминаю нормативы:
3-й юношеский разряд - 1 бутылка пива - Условия: Не впасть в пьяный угар.

2-й юношеский разряд - 3 бутылки пива -
Условия:Не впасть в пьяный угар.

1-й юношеский разряд - 6 бутылок пива -
В состоянии доползти до дома, бегать в сортир не чаще каждого получаса.

КМС (Кандидат в мастера спорта) - 0,4 литра Водки + 3 литра пива - Условия: Претендент должен быть в состоянии поддерживать беседу на тему взаимного уважения, рассказывать анекдоты, участвовать в хоровом пении.

МС (Мастер спорта) - 0,8 литра водки + 4 литра пива - Закуска: Селедка, сок, сырок, половина буханки хлеба, занюхивание головой соседа. - Условия: Претендент должен быть в состоянии поддерживать беседу на тему взаимного уважения, рассказывать анекдоты, участвовать в хоровом пении. Утром должен пойти на работу.

МСМК (Мастер спорта международного класса) - 1,2 литра водки + 5,5 литра пива - Закуска: Не имеет значения - Условия: Выжить.
Ответ Winterburn
литрбол тоже считается?
Две работы считаются(
На самый массовый субботний паркран в России – 5 вёрст, ходит в среднем от 3 до 10 тысяч человек каждую неделю. Это мероприятие, которое есть в каждом городе, в Москве так вообще парков 20-30, которое позиционирует себя как максимально инклюзивное. Допустим, грубо в России 145 миллионов жителей. Итого, в массовых забегах участвуют даже по верхней оценке ну примерно 0,007-0,010% людей. Это не то что математическая погрешность, я даже не знаю как это назвать.

В 2025 году ГТО по официальной статистике сдало 2,7 млн человек. Учитывая, что большинство – это школьники, которых тупо обязуют сдавать. Если копать во взрослые группы, там очень малая доля. А 2,7 млн это целых 1,86% от населения.

Мне вот даже просто интересно узнать, откуда копают такие цифры?
Ответ Шурик Шурик
На самый массовый субботний паркран в России – 5 вёрст, ходит в среднем от 3 до 10 тысяч человек каждую неделю. Это мероприятие, которое есть в каждом городе, в Москве так вообще парков 20-30, которое позиционирует себя как максимально инклюзивное. Допустим, грубо в России 145 миллионов жителей. Итого, в массовых забегах участвуют даже по верхней оценке ну примерно 0,007-0,010% людей. Это не то что математическая погрешность, я даже не знаю как это назвать. В 2025 году ГТО по официальной статистике сдало 2,7 млн человек. Учитывая, что большинство – это школьники, которых тупо обязуют сдавать. Если копать во взрослые группы, там очень малая доля. А 2,7 млн это целых 1,86% от населения. Мне вот даже просто интересно узнать, откуда копают такие цифры?
У Вас видимо ошибочка ..правильно будет кАпают эти цифры)
И чьи это данные, где пруфы, ты лично всех пересчитал что ли?
эти ежегодные липовые отчеты🤡🤡🤡
38,4% во время проведения опроса спали
что то тут не так, министр еще не проснулся, где 120%
