Журналист The Times: «Присутствие российского знаменосца на Играх-2028 в Лос-Анджелесе кажется неизбежным»

The Times назвала неизбежным участие россиян в Олимпиаде-2028.

Журналист газеты The Times Оуэн Слот считает, что российские спортсмены будут соревноваться под национальным флагом на летней Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

Как отмечает Слот, «присутствие российского знаменосца на Играх в Лос-Анджелесе теперь кажется неизбежным». По его мнению, Россия будет полноценно представлена в неофициальном общекомандном зачете на следующих Играх.

С 6 по 15 марта 2026 года в Италии пройдут зимние Паралимпийские игры. Россияне допущены к Паралимпиаде с флагом и гимном.

Также ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать россиян к юношеским турнирам с национальной символикой, хотя ограничения для взрослых спортсменов сохраняются.

МОК может снять санкции с российского спорта (The New York Times)

Оттепель для нашего спорта: возвращают флаг, допускают игровиков, МОК отменил бан юношей

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’’
Вот у людей проблемы... Кушать не могут... Фффу
Чё они шарахаются от нашего флага.
Ответ EgorArefev
Чё они шарахаются от нашего флага.
Полоски на нем не в том порядке. Смотрят, думают, голландский, приглядятся - ёпрст!
Это в 90-х любая статья в,скажем,Вашингтон пост,была откровением от Иоанна. Сейчас это "левацкая помойка". Тоже самое и про остальные СМИ. Счас каждый сам себе режиссер. Если б он при этом согласился свою шляпу сожрать,тогда да. Или еше лучше - шраф в 100 т долл.
Знаете, на открытие Олимпиады в Пекине играла знаменитая песня Леннона "Imagine" (Imagine all the people..), как символ того, что спорт вне политики, как символ мира.. И МОК всегда позиционировал это своим девизом много лет.
На практике, для меня МОК оказался гнилой организацией. Я против войны, тем более такой, где умирают сотни тысяч людей.
Но при этом можно похитить ПРЕЗИДЕНТА чужой страны, и твои спортсмены за это никак не пострадают.
А другие спортсмены, которые никак не могут повлиять на политику своего государства, которые всю жизнь пахали с малых лет, лишаются такого шанса.. Это высшая мера несправедливости. ВСЕ спортсмены России должны иметь возможность выступать на Олимпиаде, пусть без флага - это вторичный вопрос.
Это реально преступление МОК против человечества и личности.
Ответ Nelson85
Знаете, на открытие Олимпиады в Пекине играла знаменитая песня Леннона "Imagine" (Imagine all the people..), как символ того, что спорт вне политики, как символ мира.. И МОК всегда позиционировал это своим девизом много лет. На практике, для меня МОК оказался гнилой организацией. Я против войны, тем более такой, где умирают сотни тысяч людей. Но при этом можно похитить ПРЕЗИДЕНТА чужой страны, и твои спортсмены за это никак не пострадают. А другие спортсмены, которые никак не могут повлиять на политику своего государства, которые всю жизнь пахали с малых лет, лишаются такого шанса.. Это высшая мера несправедливости. ВСЕ спортсмены России должны иметь возможность выступать на Олимпиаде, пусть без флага - это вторичный вопрос. Это реально преступление МОК против человечества и личности.
МОК оказался управляемой извне организацией. И это давно не новость.
Если бы он сказал "безызбежным", причём по-русски - это было бы весьма эпично)
Слова журналиста Слота - да МОК в уши!
Сколько человек допущено?
Ответ Валентина Королёва_1116383043
Сколько человек допущено?
На Паралимпиаду 2026 всего 6: по одному мужчине и женщине в лыжах беговых, горных и сноуборде. Но все они претенденты на медали, ранее чемпионы мира и паралимпиады. И они едут с флагом России, полноценная сборная России. даже в английской википедии в списке стран-участник уже указано Russia и Belarus.

И как же так удивительно, что на западе пошли призывы к бойкоту и отстранению нас (или к нейтральному статусу) в последние дни
Ответ EgorArefev
На Паралимпиаду 2026 всего 6: по одному мужчине и женщине в лыжах беговых, горных и сноуборде. Но все они претенденты на медали, ранее чемпионы мира и паралимпиады. И они едут с флагом России, полноценная сборная России. даже в английской википедии в списке стран-участник уже указано Russia и Belarus. И как же так удивительно, что на западе пошли призывы к бойкоту и отстранению нас (или к нейтральному статусу) в последние дни
Понятно. Спасибо!
Загитовская неизбежность)
