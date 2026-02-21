Журналист The Times: «Присутствие российского знаменосца на Играх-2028 в Лос-Анджелесе кажется неизбежным»
Журналист газеты The Times Оуэн Слот считает, что российские спортсмены будут соревноваться под национальным флагом на летней Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.
Как отмечает Слот, «присутствие российского знаменосца на Играх в Лос-Анджелесе теперь кажется неизбежным». По его мнению, Россия будет полноценно представлена в неофициальном общекомандном зачете на следующих Играх.
С 6 по 15 марта 2026 года в Италии пройдут зимние Паралимпийские игры. Россияне допущены к Паралимпиаде с флагом и гимном.
Также ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать россиян к юношеским турнирам с национальной символикой, хотя ограничения для взрослых спортсменов сохраняются.
На практике, для меня МОК оказался гнилой организацией. Я против войны, тем более такой, где умирают сотни тысяч людей.
Но при этом можно похитить ПРЕЗИДЕНТА чужой страны, и твои спортсмены за это никак не пострадают.
А другие спортсмены, которые никак не могут повлиять на политику своего государства, которые всю жизнь пахали с малых лет, лишаются такого шанса.. Это высшая мера несправедливости. ВСЕ спортсмены России должны иметь возможность выступать на Олимпиаде, пусть без флага - это вторичный вопрос.
Это реально преступление МОК против человечества и личности.
И как же так удивительно, что на западе пошли призывы к бойкоту и отстранению нас (или к нейтральному статусу) в последние дни