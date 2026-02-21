The Times назвала неизбежным участие россиян в Олимпиаде-2028.

Журналист газеты The Times Оуэн Слот считает, что российские спортсмены будут соревноваться под национальным флагом на летней Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе.

Как отмечает Слот, «присутствие российского знаменосца на Играх в Лос-Анджелесе теперь кажется неизбежным». По его мнению, Россия будет полноценно представлена в неофициальном общекомандном зачете на следующих Играх.

С 6 по 15 марта 2026 года в Италии пройдут зимние Паралимпийские игры. Россияне допущены к Паралимпиаде с флагом и гимном.

Также ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допускать россиян к юношеским турнирам с национальной символикой, хотя ограничения для взрослых спортсменов сохраняются.

