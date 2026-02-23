2

Восемь российских легкоатлетов выполнили нормативы на ЧМ в помещении

Восемь российских легкоатлетов выполнили нормативы на чемпионат мира в помещении.

Восемь российских легкоатлетов выполнили квалификационный норматив для зимнего чемпионата мира в помещении в Польше.

Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В частности, нормативы выполнили Полина Кнороз (прыжки с шестом, 4,80 м), Данил Лысенко (прыжки в высоту, 2,33 м), Степан Веткин (прыжки в высоту, 2,30 м), бегуны Юлия Караваева (60 метров, 7,12 секунды), Дарья Осипова (60 м с барьерами, 7,95), Константин Крылов (60 м, 6,57), Андрей Сапожников (60 м, 6,59) и Артем Макаренко (60 м/б, 7,58).

С 28 февраля по 3 марта в Южно-Сахалинске пройдет чемпионат России в помещении, который станет главным стартом зимнего сезона в стране. 8 марта – последний день сдачи нормативов на ЧМ, который пройдет в польской Торуни с 20 по 22 марта.

На данный момент российские легкоатлеты по-прежнему отстранены от соревнований под эгидой World Athletics.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
Не ну Польша это безнадежно. Даже если Гарри Поттер отменит бан, паны просто визу не дадут. Так что Южно- Сахалинск венец карьеры наших туринобольцев и что они там еще при Валике Балахничеве жрали ведрами.
Ответ Георгий Михеев
Не ну Польша это безнадежно. Даже если Гарри Поттер отменит бан, паны просто визу не дадут. Так что Южно- Сахалинск венец карьеры наших туринобольцев и что они там еще при Валике Балахничеве жрали ведрами.
Стоназолол и всякие генные модификации чегинских чудо-богатырей💪
