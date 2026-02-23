Восемь российских легкоатлетов выполнили нормативы на ЧМ в помещении

Восемь российских легкоатлетов выполнили нормативы на чемпионат мира в помещении.

Восемь российских легкоатлетов выполнили квалификационный норматив для зимнего чемпионата мира в помещении в Польше.

Об этом свидетельствуют материалы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

В частности, нормативы выполнили Полина Кнороз (прыжки с шестом, 4,80 м), Данил Лысенко (прыжки в высоту, 2,33 м), Степан Веткин (прыжки в высоту, 2,30 м), бегуны Юлия Караваева (60 метров, 7,12 секунды), Дарья Осипова (60 м с барьерами, 7,95), Константин Крылов (60 м, 6,57), Андрей Сапожников (60 м, 6,59) и Артем Макаренко (60 м/б, 7,58).

С 28 февраля по 3 марта в Южно-Сахалинске пройдет чемпионат России в помещении, который станет главным стартом зимнего сезона в стране. 8 марта – последний день сдачи нормативов на ЧМ, который пройдет в польской Торуни с 20 по 22 марта.

На данный момент российские легкоатлеты по-прежнему отстранены от соревнований под эгидой World Athletics.