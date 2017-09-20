Тренер паралимпийской сборной России по биатлону: «Все накинулись на Россию с допингом, а ужасные нарушения с классификациями закрыли глаза»

Старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова прокомментировала информацию BBC об обмане британских паралимпийцев при прохождении классификационной комиссии.

«Еще в прошлом году мы говорили, что в паралимпийском движении главная проблема не допинг, а классификация. Мы поднимали этот вопрос и объясняли, что он гораздо важнее.

Не нужно принимать допинг в паралимпийском спорте, ты можешь просто закосить или сделать, как британцы. Мы знаем об этом, знаем, что это делают в Англии, и даже знаем, как они это делают. Сами нам рассказывают, делятся. У нас есть свои источники.

Чтобы решить проблему с классификациями, нужна наука и все сопутствующее. Нужно более качественно проверять. А сейчас примерно 50 процентов спортсменов врут или даже больше.

Видимо, в прошлом году всем было неудобно говорить о классификации. Все накинулись на Россию с допингом, а про такие ужасные нарушения решили закрыть глаза. А проблема есть, и она очень большая. Люди попадают в паралимпийское движение и начинают косить.

В лыжных гонках тоже есть такие персонажи, и с ними ничего не делают. Проблема есть, и ее надо срочно решать, она очень большая, просто огромная. Столько денег тратят на борьбу с допингом, а лучше бы потратили на классификацию. Это намного честнее.

Вместо этого берут нашего глухого спортсмена с ДЦП, который принимает препарат, без которого жить не может. Называют этот препарат допингом и начинают разборки. А на другую проблему в самом сердце паралимпийского движения закрывают глаза. Интересно, как они сейчас с ней будут бороться», – рассказала Громова.