Комитет Госдумы по спорту создал комиссию по анализу доклада Макларена

Комитет Госдумы по спорту создал комиссию по анализу доклада Ричарда Макларена.

«Атаки на российской спорт продолжаются. Основаны они все на докладе Макларена, который до конца мировой общественностью не изучен. Документов, которые этот господин разместил в интернете, более тысячи, нужно их хорошо изучить. Поэтому комитет по спорту создает независимую экспертную комиссию по анализу документов, размещенных Ричардом Маклареном.

Ддаже поверхностный анализ позволяет говорить, что эта международная преступная группа работала в интересах иностранцев и делала из российских чистых спортсменов грязных. Экспертная комиссия уже создана, где-то через месяц мы готовы опубликовать собственный доклад по итогам анализа документов, размещенных Ричардом Маклареном в интернете», – рассказал председатель комитета Михаил Дегтярев.