Олимпийский чемпион Алекс Швацер в третий раз в карьере провалил допинг‑тест. Ему грозит пожизненная дисквалификация

Олимпийский чемпион Алекс Швацер в третий раз в карьере провалил допинг‑тест.

Олимпийского чемпиона 2008 года в спортивной ходьбе итальянца Алекса Швацера могут в третий раз дисквалифицировать за допинг.

В апреле 41-летний спортсмен победил на открытом чемпионате Германии. Однако Немецкое антидопинговое агентство заявило, что в допинг-пробе Швацера обнаружен эритропоэтин.

Сейчас Швацер временно отстранен, и если его вина будет доказана, ему грозит пожизненная дисквалификация.

«Я невиновен, но не собираюсь снова защищаться., на это у меня больше не осталось сил. Я ничего не принимал, и больше не доверяю [антидопинговой] системе», – заявил Швацер.

Швацер выиграл олимпийское золото Пекина-2008 в ходьбе на 50 км. Однако перед Лондоном-2012 он сдал положительный допинг-тест – тоже на эритропоэтин – и был дисквалифицирован на 3,5 года.

В Рио-2016 Швацер также не смог выступить. После перепроверки в одной из его допинг-проб были найдены следы стероидов, и спортсмен был дисквалифицирован на 8 лет за очередное нарушение.

В 2021-м итальянский суд в Больцано оправдал Швацера по делу о применении допинга, посчитав, что пробы спортсмена в 2016-м были с высокой вероятностью подменены, чтобы дискредитировать его. Однако Федеральный суд Швейцарии и Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне оставили в силе 8-летнюю дисквалификацию.