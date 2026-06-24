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Олимпийский чемпион Алекс Швацер в третий раз в карьере провалил допинг‑тест. Ему грозит пожизненная дисквалификация
Олимпийский чемпион Алекс Швацер в третий раз в карьере провалил допинг‑тест.

Олимпийского чемпиона 2008 года в спортивной ходьбе итальянца Алекса Швацера могут в третий раз дисквалифицировать за допинг.

В апреле 41-летний спортсмен победил на открытом чемпионате Германии. Однако Немецкое антидопинговое агентство заявило, что в допинг-пробе Швацера обнаружен эритропоэтин.

Сейчас Швацер временно отстранен, и если его вина будет доказана, ему грозит пожизненная дисквалификация.

«Я невиновен, но не собираюсь снова защищаться., на это у меня больше не осталось сил. Я ничего не принимал, и больше не доверяю [антидопинговой] системе», – заявил Швацер.

Швацер выиграл олимпийское золото Пекина-2008 в ходьбе на 50 км. Однако перед Лондоном-2012 он сдал положительный допинг-тест – тоже на эритропоэтин – и был дисквалифицирован на 3,5 года.

В Рио-2016 Швацер также не смог выступить. После перепроверки в одной из его допинг-проб были найдены следы стероидов, и спортсмен был дисквалифицирован на 8 лет за очередное нарушение.

В 2021-м итальянский суд в Больцано оправдал Швацера по делу о применении допинга, посчитав, что пробы спортсмена в 2016-м были с высокой вероятностью подменены, чтобы дискредитировать его. Однако Федеральный суд Швейцарии и Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне оставили в силе 8-летнюю дисквалификацию.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Associated Press
logoсборная Италии по легкой атлетике
Алекс Швацер
спортивная ходьба
logoдопинг

Комментарии

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В третьий раз! И эти люди завпрещают нам ковырятся в носу
"Итальянский ходок Швацер признан судом Больцано невиновным в применении допинга"

У Италии свой Басманный суд есть, у нас идею спёрли?
"Я больше не доверяю вашей антидопинговой системе и вообще обиделся!", сказал Алексвиктор Швацерчогин
Два последних абзаца почти одно и тоже, нет?
Какие схожие у любителей допинга итальянские фамилии Швацер, Синнер. А какие разные судьбы...
Дядька - мечта антидопинговых агентств, хорош, чтобы статку по обнаружениям нафармить. Вмазывается ЭПО и стероидами, регулярно попадается. Хорош.
Робя! Я целовался с Кирдяпкиным
"В 2021-м итальянский суд в Больцано оправдал Швацера по делу о применении допинга, посчитав, что пробы спортсмена в 2016-м были с высокой вероятностью подменены, чтобы дискредитировать его."
Интересно. Не только наши спортсмены ходят в родные суды за справедливостью)) Но как он убедил суд в "высокой вероятности" подмены пробы? Это же целый заговор против него. И суд в это поверил?)
это другое или не другое, кто разобрался?)
Суд в итальянском Бальцано - это что-то типа Басманного в Москве?
У россиян отбирают какие только можно медали, а этот что, до сих пор чемпион ОИ?
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