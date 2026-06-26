Путин подписал закон об обязательном размещении флага РФ на всех спортивных объектах, а также во время соревнований
Путин подписал закон о размещении флага РФ на спортивных объектах.
Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном размещении государственного флага РФ на всех спортивных объектах и во время проведения официальных спортивных мероприятий.
Изменения вносятся в закон «О Государственном флаге Российской Федерации».
Согласно документу, флаг РФ должен вывешиваться постоянно на спортивных объектах, находящихся в государственной собственности, а также во время проведения официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных соревнований.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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