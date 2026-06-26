Путин подписал закон об обязательном размещении флага РФ на всех спортивных объектах, а также во время соревнований

Путин подписал закон о размещении флага РФ на спортивных объектах.

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном размещении государственного флага РФ на всех спортивных объектах и во время проведения официальных спортивных мероприятий.

Изменения вносятся в закон «О Государственном флаге Российской Федерации».

Согласно документу, флаг РФ должен вывешиваться постоянно на спортивных объектах, находящихся в государственной собственности, а также во время проведения официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных соревнований.