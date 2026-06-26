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  4. Путин подписал закон об обязательном размещении флага РФ на всех спортивных объектах, а также во время соревнований

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Путин подписал закон об обязательном размещении флага РФ на всех спортивных объектах, а также во время соревнований
Путин подписал закон о размещении флага РФ на спортивных объектах.

Президент России Владимир Путин подписал закон об обязательном размещении государственного флага РФ на всех спортивных объектах и во время проведения официальных спортивных мероприятий.

Изменения вносятся в закон «О Государственном флаге Российской Федерации».

Согласно документу, флаг РФ должен вывешиваться постоянно на спортивных объектах, находящихся в государственной собственности, а также во время проведения официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных соревнований.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
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Комментарии

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Важная новость.Скоро Главдед издаст указ ,в котором будет прописано,с какой стороны лучше яичницу жарить.
Лучше б подписал закон об обязательном / достаточном размещении бензина на заправках.
ОтветСергей Aficionado
Лучше б подписал закон об обязательном / достаточном размещении бензина на заправках.
Подписать не проблема. Но где его (бензин) взять?
ОтветСергей Aficionado
Лучше б подписал закон об обязательном / достаточном размещении бензина на заправках.
Зачем??? Лучше удалим группу в Максе где люди делятся где есть бензин!! Это же подрывает устои начальников!!
Первая мысль. У поганых америкосов такого закона, наверное, нет. Вторая мысль. Половинчатое решение. Надо еще всех дачников заставить каждое утро поднимать флаг и петь гимн. Ну, чтобы все было, как у них...
Дык, флаги ж и так всегда на всех соревнованиях. И давно.
И в начале и в конце соревнования обязательно песню Шамана. Пока не сыграет, ворота не откроют
Надо Верховному геостратегу подписать закон обязующий вывешивать российский флаг на всех стадионах ЧМ
Новое соревнование - флаговтык???
Теперь станет обязательным исполнение государственого гимна перед началом любых соревнований по любому виду спорта, а не только в игровых видах. Если в виде спорта больше одной программы в день, то гимн будет исполняться перед началом первой дисциплины или программы этого дня. За исключением фехтования, единоборств и бокса, гимн будет исполняться перед началом каждого поединка/боя.
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