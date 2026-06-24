Полина Кнороз: «Легкую атлетику очень сексуализируют, в интернете полно обсуждений моих внешних данных. Это неприятно читать, как будто бы аудитория обесценивает меня как спортсменку»

Легкоатлетка Кнороз: неприятно читать обсуждения моих внешних данных.

Прыгунья с шестом Полина Кнороз рассказала, как относится к обсуждению ее внешних данных.

«В легкой атлетике мы следим за своим весом, потому что это необходимо: если поправимся, то будет тяжелее прыгать, если же похудеем – не будет сил для прыжка. И я это всегда понимала, на меня никогда не давили тренеры, потому что это только моя ответственность.

Сегодня у меня есть два представления о своем внешнем виде. Первое нравится мне с точки зрения эстетики – это тело стройной девушки с узкой талией. Второе требуется для достижения результатов – это тело спортсменки с сильными руками. Приходится отдавать приоритеты именно последнему варианту. Раньше я тяжело это переносила, но сегодня отношусь более спокойно.

Занятия спортом и достижения в легкой атлетике добавляют уверенности себе: я знаю, что могу быть одновременно красивой женщиной и успешной спортсменкой. Однако очень важно найти внутреннюю опору, потому что без нее даже высокие результаты не поддержат самооценку.

Например, легкую атлетику очень сексуализируют, в интернете полно обсуждений моих внешних данных. Конечно, это неприятно читать, как будто бы аудитория обесценивает меня как спортсменку.

С возрастом я научилась ценить себя, поняла, что мое тело принадлежит только мне. Когда осознаешь это, мнение посторонних не может на тебя повлиять. Ведь мое тело – это мой результат, сила, и, несмотря ни на что, я все равно прекрасна. В этом и заключается ощущение себя женщиной», – сказала Кнороз.

«Люблю привлекать к себе внимание». Наша прыгунья с шестом – с лучшим результатом в мире