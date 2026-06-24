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  4. Полина Кнороз: «Легкую атлетику очень сексуализируют, в интернете полно обсуждений моих внешних данных. Это неприятно читать, как будто бы аудитория обесценивает меня как спортсменку»

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Полина Кнороз: «Легкую атлетику очень сексуализируют, в интернете полно обсуждений моих внешних данных. Это неприятно читать, как будто бы аудитория обесценивает меня как спортсменку»
Легкоатлетка Кнороз: неприятно читать обсуждения моих внешних данных.

Прыгунья с шестом Полина Кнороз рассказала, как относится к обсуждению ее внешних данных.

«В легкой атлетике мы следим за своим весом, потому что это необходимо: если поправимся, то будет тяжелее прыгать, если же похудеем – не будет сил для прыжка. И я это всегда понимала, на меня никогда не давили тренеры, потому что это только моя ответственность.  

Сегодня у меня есть два представления о своем внешнем виде. Первое нравится мне с точки зрения эстетики – это тело стройной девушки с узкой талией. Второе требуется для достижения результатов – это тело спортсменки с сильными руками. Приходится отдавать приоритеты именно последнему варианту. Раньше я тяжело это переносила, но сегодня отношусь более спокойно.  

Занятия спортом и достижения в легкой атлетике добавляют уверенности себе: я знаю, что могу быть одновременно красивой женщиной и успешной спортсменкой. Однако очень важно найти внутреннюю опору, потому что без нее даже высокие результаты не поддержат самооценку.

Например, легкую атлетику очень сексуализируют, в интернете полно обсуждений моих внешних данных. Конечно, это неприятно читать, как будто бы аудитория обесценивает меня как спортсменку.

С возрастом я научилась ценить себя, поняла, что мое тело принадлежит только мне. Когда осознаешь это, мнение посторонних не может на тебя повлиять. Ведь мое тело – это мой результат, сила, и, несмотря ни на что, я все равно прекрасна. В этом и заключается ощущение себя женщиной», – сказала Кнороз.

«Люблю привлекать к себе внимание». Наша прыгунья с шестом – с лучшим результатом в мире

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Forbes
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Комментарии

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Ну, легкую атлетику сексуализируют из-за дизайна женской формы. Но если ее перестанут сексуализировать, у звезд упадут заработки и сильно понизятся шансы поднять деньги на рекламе.
ОтветAlcibiades
Ну, легкую атлетику сексуализируют из-за дизайна женской формы. Но если ее перестанут сексуализировать, у звезд упадут заработки и сильно понизятся шансы поднять деньги на рекламе.
Почему-то мужчинам легкоатлетам не делают обтягивающие шорты, а девушкам делают
ОтветЕгор Арефьев
Почему-то мужчинам легкоатлетам не делают обтягивающие шорты, а девушкам делают
Если мужчинам сделать обтягивающие шорты упадут заработки и сильно понизятся шансы поднять деньги на рекламе
Подписан на ее ТГ, но редко заходил. Помню сначала видел что она с одним мужчиной кажется тоже спортсменом сосалась, потом зашел через какое-то время, а она уже с другим сосётся. Дело ее, ни в коем случае не сексуализирую и не осуждаю публичный обмен слюнями с разными мужчинами.
Ответericssons
Подписан на ее ТГ, но редко заходил. Помню сначала видел что она с одним мужчиной кажется тоже спортсменом сосалась, потом зашел через какое-то время, а она уже с другим сосётся. Дело ее, ни в коем случае не сексуализирую и не осуждаю публичный обмен слюнями с разными мужчинами.
Ну, ее тело принадлежит только ей.Она сама выбирает, кому давать, кому не давать.И кто ж ее за это осудит?
ОтветАртур Джаниашвили
Ну, ее тело принадлежит только ей.Она сама выбирает, кому давать, кому не давать.И кто ж ее за это осудит?
Именно. Об этом и говорю!) Только думаю ей не понравится этот комментарий всё ровно.
"Легкую атлетику очень сексуализируют"

Ну, учитывая, в какой, скажем так, "одежде" по большей части выступают легкоатлетки, то не очень-то это и удивительно.
ОтветTaga
"Легкую атлетику очень сексуализируют" Ну, учитывая, в какой, скажем так, "одежде" по большей части выступают легкоатлетки, то не очень-то это и удивительно.
Да, и под статьей сразу ссылка -"люблю привлекать к себе внимание"🤣
Вбиваю в гугл картинки Полину Кнороз
ОтветDenSpM
Вбиваю в гугл картинки Полину Кнороз
А я уже 2 раза сексуализированно обесценился на фотки Полины. В этом и заключается ощущение себя мужчиной. Это означает, что я тож "все равно прекрасен"?
ОтветСергей Aficionado
А я уже 2 раза сексуализированно обесценился на фотки Полины. В этом и заключается ощущение себя мужчиной. Это означает, что я тож "все равно прекрасен"?
Ужасен
так она сама такие фотки выставляет, где выпуклости подчеркиваются
Ответmr.deniskv
так она сама такие фотки выставляет, где выпуклости подчеркиваются
и даже впуклости
Ответmr.deniskv
так она сама такие фотки выставляет, где выпуклости подчеркиваются
ага, вот я щас тыкнул на пост про неё, там в первых фотках она сидит просто за столом в белой футболке и очевидно без лифчика. Ну торчат сосочки, мы же не слепые) я то только ЗА, очень красивая девушка! А попа какой орех ммм...😍
Ну, одно другому не мешает! Мы и за 4.91 порадуемся, и фотками насладимся! Все-таки одна из самых красивых спортсменок страны!
ой, иди ты, сейчас очень выгодно быть жертвой, обижаться потому что тебя сексуализируют, объективизируют, говорят скрывая рот, надоело, не хочешь получать хейта или чего-то такого - не веди соц сети
ОтветАндрей Олухов
ой, иди ты, сейчас очень выгодно быть жертвой, обижаться потому что тебя сексуализируют, объективизируют, говорят скрывая рот, надоело, не хочешь получать хейта или чего-то такого - не веди соц сети
Плюс, причем ваши слова спокойно можно подтвердить - зайдя на ее страницу. Были бы фотки скромнее, был бы другой разговор... а так, получился снова пиар своей страницы у нее)
Обычная лицемерка, сама постит много отфотошопленных, сексуализированных фото с килограммами макияжа, а потом жалуется.
Ответmorfeusmorfeus
Обычная лицемерка, сама постит много отфотошопленных, сексуализированных фото с килограммами макияжа, а потом жалуется.
Не путайте лицемерие с кокетством. Имеет право, при ее то внешности.
Зашел в прикрепленную статью, увидел фотографии которая она сама делает. Тот случай когда разбираясь в том, кто же сексуализирует легкую атлетику, следствие вышло на само себя, упс.
ОтветМощные ягодицы Азара
Зашел в прикрепленную статью, увидел фотографии которая она сама делает. Тот случай когда разбираясь в том, кто же сексуализирует легкую атлетику, следствие вышло на само себя, упс.
Она этого и хотела.
я никогда не понимал, а зачем прыгуньи выходят максимально раздетые?
топик , который едва грудь прикрывает, шорты, которые чуть длиннее трусов.
Мужчины в майках и длинных шортах выступают так-то.
к чему удивляться, если ты сама разделась перед стадионом?
Ответalexloop
я никогда не понимал, а зачем прыгуньи выходят максимально раздетые? топик , который едва грудь прикрывает, шорты, которые чуть длиннее трусов. Мужчины в майках и длинных шортах выступают так-то. к чему удивляться, если ты сама разделась перед стадионом?
Женский пляжный волейбол. Популярен и смотрят его потому что, понятно почему. Был свидетелем, как в спортивном кафе по ТВ был турнир женского волейбола, и вдруг вышла на следующий матч пара, скажем так, в обычной форме. Через 5 минут основная аудитория отвернулась от ТВ, ещё через 5 минут, переключили.
ОтветVladim
Женский пляжный волейбол. Популярен и смотрят его потому что, понятно почему. Был свидетелем, как в спортивном кафе по ТВ был турнир женского волейбола, и вдруг вышла на следующий матч пара, скажем так, в обычной форме. Через 5 минут основная аудитория отвернулась от ТВ, ещё через 5 минут, переключили.
Да и у обычного женского волейбола сразу рейтинги выросли, после мини-шорт в обтяжку. В Турции вообще даже баскет обогнали))
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