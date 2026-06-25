Экс-рекордсмен мира в полумарафоне кениец Канди дисквалифицирован на 7 лет за отказ от допинг-теста

Экс-рекордсмен мира в полумарафоне отстранен на 7 лет за отказ от допинг-теста.

Бывший рекордсмен мира в полумарафоне, кениец Кибивотт Канди дисквалифицирован на 7 лет за отказ от прохождения допинг-теста.

Об этом сообщил независимый легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU). Срок дисквалификации отсчитывается с 14 марта 2025-го – то есть со дня временного отстранения.

Спортсмену грозило наказание сроком на 8 лет, однако он признал вину и не стал оспаривать санкции.

Канди 30 лет, он установил рекорд мира в 2020-м на полумарафоне в Валенсии, преодолев дистанцию за 57 минут 32 секунды. Сейчас его результат остается третьим в истории.