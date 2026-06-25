  1. Спортс
  2. Легкая атлетика
  3. Новости

  4. Экс-рекордсмен мира в полумарафоне кениец Канди дисквалифицирован на 7 лет за отказ от допинг-теста

0
Экс-рекордсмен мира в полумарафоне кениец Канди дисквалифицирован на 7 лет за отказ от допинг-теста
Экс-рекордсмен мира в полумарафоне отстранен на 7 лет за отказ от допинг-теста.

Бывший рекордсмен мира в полумарафоне, кениец Кибивотт Канди дисквалифицирован на 7 лет за отказ от прохождения допинг-теста.

Об этом сообщил независимый легкоатлетический орган Athletics Integrity Unit (AIU). Срок дисквалификации отсчитывается с 14 марта 2025-го – то есть со дня временного отстранения.

Спортсмену грозило наказание сроком на 8 лет, однако он признал вину и не стал оспаривать санкции.

Канди 30 лет, он установил рекорд мира в 2020-м на полумарафоне в Валенсии, преодолев дистанцию за 57 минут 32 секунды. Сейчас его результат остается третьим в истории.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: AIU
logoсборная Кении
Кибивотт Канди
logoдопинг
AIU

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Путин подписал закон, приводящий российское антидопинговое законодательство в соответствие с международными стандартами
вчера, 19:21
Томлянович о дисквалификации Вондроушовой: «Это позор. ITIA будто охотится за игроками, даже когда те ничего не нарушают»
вчера, 17:03
Олимпийский чемпион Алекс Швацер в третий раз в карьере провалил допинг‑тест. Ему грозит пожизненная дисквалификация
вчера, 12:02
Рекомендуем
Главные новости
МОК продлил полномочия Себастьяна Коу в качестве члена организации до 2027 года
сегодня, 14:00
Полина Кнороз: «Легкую атлетику очень сексуализируют, в интернете полно обсуждений моих внешних данных. Это неприятно читать, как будто бы аудитория обесценивает меня как спортсменку»
вчера, 23:51
Ковентри о том, как поправки в Олимпийскую хартию повлияют на допуск россиян: «Мы хотели бы увидеть, как это работает, и вернуться к этому вопросу»
вчера, 20:20
Путин подписал закон, приводящий российское антидопинговое законодательство в соответствие с международными стандартами
вчера, 19:21
МОК принял поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности
вчера, 17:13
Олимпийский чемпион Алекс Швацер в третий раз в карьере провалил допинг‑тест. Ему грозит пожизненная дисквалификация
вчера, 12:02
Екатерина Конева: «Я остаюсь на уровне ведущих зарубежных спортсменов, и это мне льстит в любом случае»
вчера, 11:22
Трамп о трансгендерах: «Мужчины не должны участвовать в женском спорте. Мы что, сумасшедшие?»
вчера, 10:42
«Коу дал понять: пока он возглавляет World Athletics, ни россияне, ни белорусы выступать не будут». Олимпийский призер Волков о санкциях
вчера, 10:13
Счетная палата нашла признаки хищения средств на сумму 28,9 млн рублей в университете имени Лесгафта
вчера, 09:32
Ко всем новостям
Последние новости
Арман Дюплантис и модель Дезире Ингландер выложили фото со свадьбы
20 июня, 17:25Фото
Смирнов об основателе CNN Тернере: «Это был интересный человек, яркая личность. Он выступал за добрые отношения между Россией и США»
6 мая, 18:35
«Это инструмент по встряске системы спортивной подготовки». Дегтярев о перечне базовых видов спорта в России
18 февраля, 14:47
Легкоатлетка Кочанова об Олимпиаде: «Буду очень болеть за наших фигуристов. Надеюсь, их не будут «прижимать» судьи»
4 февраля, 10:13
Ультрамарафонец Константин Горохов скончался в возрасте 76 лет
20 января, 23:46
Глава РУСАДА: «Находимся в постоянном диалоге с WADA. Мы на прямом пути к восстановлению статуса соответствия»
19 ноября 2025, 16:03
РУСАДА с начала 2025 года собрало у спортсменов 8807 проб
8 октября 2025, 16:48
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
18 сентября 2025, 18:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
8 сентября 2025, 10:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
22 августа 2025, 15:37