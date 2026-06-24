Путин подписал закон о борьбе с допингом.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, приводящий российское антидопинговое законодательство в соответствие с международными стандартами.

Ранее законопроект был принят в окончательном чтении Госдумой и одобрен Советом Федерации. Изменения вносятся в закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Согласно новому закону, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получает статус субъекта физической культуры и спорта и обязано стать стороной Всемирного антидопингового кодекса.

Кроме того, РУСАДА будет обязано размещать на своем веб-сайте тексты антидопинговых правил, утвержденных Международным антидопинговым агентством (WADA ) и другими международными антидопинговыми организациями.

Закон устанавливает, что борьба с допингом в спорте должна вестись в соответствии с международными договорами РФ, Всемирным антидопинговым кодексом и правилами, утвержденными международными антидопинговыми агентствами. При этом общероссийские антидопинговые правила должны включать все положения, обязательные согласно Всемирному антидопинговому кодексу.

Внесение поправок в Закон о спорте было одним из критериев восстановления статуса РУСАДА.