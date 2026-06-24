  1. Спортс
  2. Легкая атлетика
  3. Новости

  4. Путин подписал закон, приводящий российское антидопинговое законодательство в соответствие с международными стандартами

0
Путин подписал закон, приводящий российское антидопинговое законодательство в соответствие с международными стандартами
Путин подписал закон о борьбе с допингом.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, приводящий российское антидопинговое законодательство в соответствие с международными стандартами.

Ранее законопроект был принят в окончательном чтении Госдумой и одобрен Советом Федерации. Изменения вносятся в закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

Согласно новому закону, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получает статус субъекта физической культуры и спорта и обязано стать стороной Всемирного антидопингового кодекса.

Кроме того, РУСАДА будет обязано размещать на своем веб-сайте тексты антидопинговых правил, утвержденных Международным антидопинговым агентством (WADA) и другими международными антидопинговыми организациями.

Закон устанавливает, что борьба с допингом в спорте должна вестись в соответствии с международными договорами РФ, Всемирным антидопинговым кодексом и правилами, утвержденными международными антидопинговыми агентствами. При этом общероссийские антидопинговые правила должны включать все положения, обязательные согласно Всемирному антидопинговому кодексу.

Внесение поправок в Закон о спорте было одним из критериев восстановления статуса РУСАДА.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: сайт официального опубликования правовых актов
logoдопинг
logoРУСАДА
logoWADA
logoВладимир Путин

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Логинова о поправках в Законе о спорте: «Были учтены все изменения, которые внесены в новый Всемирный антидопинговый кодекс. Надеюсь, подвохов не ожидается»
18 июня, 10:53
Совет Федерации одобрил закон, приводящий российское антидопинговое законодательство в соответствие с международными стандартами
17 июня, 14:19
WADA опасается посылать экспертов в Россию для проведения аудита РУСАДА
16 июня, 09:27
Рекомендуем
Главные новости
МОК принял поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности
сегодня, 17:13
Олимпийский чемпион Алекс Швацер в третий раз в карьере провалил допинг‑тест. Ему грозит пожизненная дисквалификация
сегодня, 12:02
Екатерина Конева: «Я остаюсь на уровне ведущих зарубежных спортсменов, и это мне льстит в любом случае»
сегодня, 11:22
Трамп о трансгендерах: «Мужчины не должны участвовать в женском спорте. Мы что, сумасшедшие?»
сегодня, 10:42
«Коу дал понять: пока он возглавляет World Athletics, ни россияне, ни белорусы выступать не будут». Олимпийский призер Волков о санкциях
сегодня, 10:13
Счетная палата нашла признаки хищения средств на сумму 28,9 млн рублей в университете имени Лесгафта
сегодня, 09:32
Минспорт России перевыполнил план по доходам федерального бюджета в 2025 году
сегодня, 09:27
24 июня стартует внеочередная сессия МОК. Там обсудят изменения хартии: понятие нейтральности и статус спортивных федераций
вчера, 14:45
В Крыму приостановлены все детские спортивные мероприятия до 1 сентября
вчера, 13:05
Михаил Дегтярев: «Готовится конкурс на оснащение центров раннего развития. Цель – протестировать детей и дать родителям и тренерам полный лист по способностям ребенка»
вчера, 10:46
Ко всем новостям
Последние новости
Арман Дюплантис и модель Дезире Ингландер выложили фото со свадьбы
20 июня, 17:25Фото
Смирнов об основателе CNN Тернере: «Это был интересный человек, яркая личность. Он выступал за добрые отношения между Россией и США»
6 мая, 18:35
«Это инструмент по встряске системы спортивной подготовки». Дегтярев о перечне базовых видов спорта в России
18 февраля, 14:47
Легкоатлетка Кочанова об Олимпиаде: «Буду очень болеть за наших фигуристов. Надеюсь, их не будут «прижимать» судьи»
4 февраля, 10:13
Ультрамарафонец Константин Горохов скончался в возрасте 76 лет
20 января, 23:46
Глава РУСАДА: «Находимся в постоянном диалоге с WADA. Мы на прямом пути к восстановлению статуса соответствия»
19 ноября 2025, 16:03
РУСАДА с начала 2025 года собрало у спортсменов 8807 проб
8 октября 2025, 16:48
Песков – на вопрос о позиции МОК по РФ и Израилю: «Мы против политизации спорта. Ситуацию с нашими олимпийцами и ОКР нужно привести в соответствие»
18 сентября 2025, 18:35
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
8 сентября 2025, 10:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
22 августа 2025, 15:37