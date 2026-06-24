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МОК принял поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности
МОК принял поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении нейтральности.

Международный олимпийский комитет (МОК) принял поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния.

Сессия МОК проходит в швейцарской Лозанне 24-25 июня.

Пункт 5 Олимпийской хартии теперь предписывает, что «спортивные организации, входящие в олимпийское движение, обязаны соблюдать нейтралитет в любое время».

Отмечается, что реформы призваны защитить спортсменов и соревнования от внешнего влияния и предотвратить использование Олимпийских игр в политических целях.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: РИА Новости
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