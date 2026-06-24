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Трамп о трансгендерах: «Мужчины не должны участвовать в женском спорте. Мы что, сумасшедшие?»
Трамп вновь выступил против участия трансгендеров в женском спорте.

Президент США Дональд Трамп заявил, что мужчины-трансгендеры не должны участвовать в женских соревнованиях.

«Пришел мужчина, который совершил «переход». Это такой термин. Он был внизу списка мужчин тяжелоатлетов, но теперь он женщина-тяжелоатлет. Он посмотрел на вес, думаю, там было 210 фунтов. Это много для женщины, но не для мужчины, который может это одной рукой сделать», – сказал Трамп в ходе выступления в окрестностях Аллентауна (штат Пенсильвания).

Американский лидер также изобразил жест, демонстрирующий поднятие штанги двумя руками мужчиной-атлетом.

«И он победил, и все сказали: как чудесно. Мы что, сумасшедшие? Мужчины не должны участвовать в женском спорте», – добавил Трамп.

В феврале 2025-го Трамп подписал в США указ о запрете трансгендерным спортсменам выступать среди женщин. В марте 2026-го аналогичный запрет ввел Международный олимпийский комитет (МОК).

МОК забанил трансгендеров на Олимпиадах

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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Комментарии

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Трамп сумасшедший, это правда. А про трансгендеров в женском спорте согласен
Хоть одно адекватное мнение от этого шиза.
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