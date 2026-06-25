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  4. МОК продлил полномочия Себастьяна Коу в качестве члена организации до 2027 года

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МОК продлил полномочия Себастьяна Коу в качестве члена организации до 2027 года
МОК продлил полномочия Коу в качестве члена организации до 2027 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) продлил полномочия Себастьяна Коу в качестве члена организации.

Решение принято на конгрессе МОК в Лозанне.

Коу 69 лет, его присутствие в МОК связано с его должностью главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Его членство было продлено до тех пор, пока он не покинет World Athletics в сентябре 2027 года.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: МОК
logoМОК
logoСебастьян Коу
World Athletics (IAAF)

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