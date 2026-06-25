МОК продлил полномочия Себастьяна Коу в качестве члена организации до 2027 года

МОК продлил полномочия Коу в качестве члена организации до 2027 года.

Международный олимпийский комитет (МОК ) продлил полномочия Себастьяна Коу в качестве члена организации.

Решение принято на конгрессе МОК в Лозанне.

Коу 69 лет, его присутствие в МОК связано с его должностью главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Его членство было продлено до тех пор, пока он не покинет World Athletics в сентябре 2027 года.