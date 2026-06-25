МОК продлил полномочия Себастьяна Коу в качестве члена организации до 2027 года
МОК продлил полномочия Коу в качестве члена организации до 2027 года.
Международный олимпийский комитет (МОК) продлил полномочия Себастьяна Коу в качестве члена организации.
Решение принято на конгрессе МОК в Лозанне.
Коу 69 лет, его присутствие в МОК связано с его должностью главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).
Его членство было продлено до тех пор, пока он не покинет World Athletics в сентябре 2027 года.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: МОК
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