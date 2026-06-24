Ковентри о том, как поправки в Олимпийскую хартию повлияют на допуск россиян: «Мы хотели бы увидеть, как это работает, и вернуться к этому вопросу»

Ковентри: МОК нужно больше времени для решения вопроса о допуске россиян.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри объяснила необходимость поправок в Олимпийскую хартию.

МОК на сессии в Лозанне принял поправку в Олимпийскую хартию об обеспечении политической нейтральности и защите движения от чрезмерного государственного, политического, социального и экономического влияния.

«Мы видели определенные цифры и факты, количество конфликтов, которые происходят в мире, поэтому нам и нужна рабочая группа. Что значит нейтральность для олимпийского движения, для атлетов? Как мы можем пересмотреть Олимпийскую хартию и все остальные документы, чтобы усилить политическую нейтральность в таком разделенном мире, в котором мы, к сожалению, сейчас живем? Я верю, что это привело нас к очень важным изменениям в хартии», – сказала Ковентри.

«Мы только приняли решение два часа назад. Дайте нам немного времени посмотреть, как будет работать укрепление Олимпийской хартии и пересмотр документов. Мы хотели бы увидеть, как это работает, и вернуться к этому вопросу», – добавила она в ответ на вопрос о статусе российских атлетов.

МОК внес в хартию поправки о нейтральности. А это поможет России?