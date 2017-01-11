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    МОК: «Соревнования, которые проходят в России, – это дело международных федераций»

    Теги допинг МОК сборная России сборная России жен Пхенчхан-2018 Ричард Макларен

    Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что примет решение об участии российских спортсменов в Играх-2018 года после завершения расследований, и прокомментировал проведение турниров в России.

    «Что касается зимних Игр-2018, МОК для координации действий были созданы две комиссии. Они будут соблюдать процедуру и дадут возможность всем сторонам быть услышанными. После этого МОК примет все необходимые меры и санкции.

    Что касается соревнований, которые проходят или планируется провести в России, то это дело соответствующих международных федераций. Многие из них уже приняли меры и сейчас тесно сотрудничают с WADA», – говорится в сообщении МОК.

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