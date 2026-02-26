Хилари Найт о словах Трампа: «Неуместная шутка. К сожалению, она затмевает успехи сборной на ОИ. Мы сосредоточены на том, чтобы отметить достижения женщин»
Форвард женской сборной США Хилари Найт отреагировала на слова президента страны Дональда Трампа о команде.
Напомним, мужская и женская сборные США выиграли золото на Олимпиаде-2026.
Во время празднования в раздевалке мужской сборной Трамп в телефонном разговоре пригласил игроков приехать в Вашингтон на свое выступление в Конгрессе: «Могу прислать военный самолет. Я обязан позвать и женскую команду, иначе меня ждет импичмент».
После этого Федерация хоккея США сообщила, что спортсменки не смогут принять участие в мероприятии.
«Мне показалось, что это была неуместная шутка, и, к сожалению, она затмевает многие успехи, успехи женщин на Олимпийских играх, выступавших за сборную США и завоевавших потрясающие золотые медали.
Мы сосредоточены на том, чтобы отметить достижения женщин в нашей раздевалке, их выдающиеся усилия, и продолжаем праздновать золотые медали. И мы действительно не хотим отвлекать от этого внимание неуместной шуткой», – сказала Найт.
Трамп сообщил, что женская сборная США скоро посетит Белый дом. Ранее команда отклонила приглашение президента на его обращение к Конгрессу