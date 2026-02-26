  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Хилари Найт о словах Трампа: «Неуместная шутка. К сожалению, она затмевает успехи сборной на ОИ. Мы сосредоточены на том, чтобы отметить достижения женщин»
4

Хилари Найт о словах Трампа: «Неуместная шутка. К сожалению, она затмевает успехи сборной на ОИ. Мы сосредоточены на том, чтобы отметить достижения женщин»

Хилари Найт отреагировала на слова Трампа о женской сборной США.

Форвард женской сборной США Хилари Найт отреагировала на слова президента страны Дональда Трампа о команде.

Напомним, мужская и женская сборные США выиграли золото на Олимпиаде-2026.

Во время празднования в раздевалке мужской сборной Трамп в телефонном разговоре пригласил игроков приехать в Вашингтон на свое выступление в Конгрессе: «Могу прислать военный самолет. Я обязан позвать и женскую команду, иначе меня ждет импичмент».

После этого Федерация хоккея США сообщила, что спортсменки не смогут принять участие в мероприятии.

«Мне показалось, что это была неуместная шутка, и, к сожалению, она затмевает многие успехи, успехи женщин на Олимпийских играх, выступавших за сборную США и завоевавших потрясающие золотые медали.

Мы сосредоточены на том, чтобы отметить достижения женщин в нашей раздевалке, их выдающиеся усилия, и продолжаем праздновать золотые медали. И мы действительно не хотим отвлекать от этого внимание неуместной шуткой», – сказала Найт.

Трамп сообщил, что женская сборная США скоро посетит Белый дом. Ранее команда отклонила приглашение президента на его обращение к Конгрессу

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ESPN
logoХилари Найт
logoолимпийский хоккейный турнир жен
logoОлимпиада-2026
Политика
ESPN
logoДональд Трамп
logoсборная США жен
logoСборная США по хоккею
женский хоккей
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
всем плевать на женский хоккей
Ответ alex_tankist_nagibator_2010_super
всем плевать на женский хоккей
Женский хоккей популярен примерно также, как и женский футбол😅
Ответ alex_tankist_nagibator_2010_super
всем плевать на женский хоккей
Ну, на тебя тоже всем плевать, но ты ж продолжаешь существовать. Девчонки поступают честно: они не ноют, не просят платить им столько же, сколько мужикам, они фотографировались с ними на Олимпиаде, как фанаты с настоящими звёздами. Они не напрашивались в Белый дом. И они не заслужили, чтобы над ними в прямом эфире ржал их президент вместе с мужской сборной.
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Хилари Найт забила Канаде в финале Олимпиады и побила рекорды США среди женщин по голам и очкам на Играх. У нее 15+18 в 29 матчах на 5 турнирах
20 февраля, 03:25
Женская сборная США выиграла ЧМ, победив в финале Канаду (4:3 ОТ). Счет по титулам – 11:13
20 апреля 2025, 21:19
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Монреаля», «Тампа» против «Баффало», «Рейнджерс» одолели «Питтсбург»
42 минуты назадLive
Салливан про 31 сэйв Шестеркина против «Питтсбурга»: «Элитный хоккеист. Лучший вратарь мира»
вчера, 23:00
Фанаты «Миннесоты» потроллили Маккиннона плакатом с изображением его промаха по воротам США в финале Олимпиады-2026
вчера, 22:45Фото
«Рейнджерс» выиграли впервые после обмена Панарина – у «Питтсбурга» по буллитам. Команда Салливана идет последней на Востоке
вчера, 21:30
Ларионов о СКА: «Нет старых заслуг. Хорошо играешь – получаешь время. Постараемся закончить регулярку составом, который выйдет в плей-офф»
вчера, 21:15
Шестеркин – 1-я звезда матча с «Питтсбургом». Вратарь отразил 31 из 33 бросков, «Рейнджерс» отыгрались с 0:2 и победили в серии буллитов
вчера, 20:51
Угадаете Олимпиады по их талисманам? Сочи-2014 – легко, а Ванкувер-2010?
вчера, 20:50Тесты и игры
Гавриков сделал ассист в матче с «Питтсбургом». У защитника «Рейнджерс» 9+13 в 59 играх сезона
вчера, 20:34
Ларионов про 24 минуты у Хайруллина против «Локо»: «Маккиннон, Макдэвид и Селебрини играли по 25 минут на ОИ. Это тенденции современного хоккея»
вчера, 20:07
Мэттьюс, Джек Хьюз, Куинн Хьюз, Мэттью Ткачак, Брэди Ткачак, Айкел, Веренски, Хеллибак – в составе США на ОИ-2030 по версии The Athletic
вчера, 19:53
Ко всем новостям
Последние новости
Малкин после 2:3 с «Рейнджерс»: «Питтсбург» пытается сыграть слишком красиво порой. Надо действовать проще, чаще идти на ворота»
вчера, 22:27
Защитник СКА Зеленов про 9 пропущенных шайб за 2 матча: «Бывает. Не зацикливаемся, стараемся делать выводы, чтобы в следующей игре было меньше»
вчера, 22:04
Лебедев о тренировках Тихонова: «Одна беготня. У него желваки ходили, когда мы усталые играли в футбол и баскетбол. После этих занятий хотелось постучать мячиком об стену»
вчера, 21:51
Кравец о 3:5 от «Спартака»: «Барыс» выигрывал в скорости в первом периоде. Моментов предостаточно, но мастерства нам не хватает»
вчера, 21:00
Наместников пропустит минимум неделю из-за травмы. Форвард «Виннипега» не доиграл матч с «Анахаймом»
вчера, 20:19
Комтуа о «Динамо»: «Мы преодолели трудности, попали в плей-офф. С какого места – не важно. Не всегда фаворит выигрывает серии»
вчера, 19:01
Алексей Василевский о Жаровском: «Лидер «Салавата», тащит команду. Огромный талант. Если не будет зазнаваться, может поехать в НХЛ через пару лет»
вчера, 18:48
Тренер «Спартака» Барков после 5:3 с «Барысом»: «Жамнов знает, что происходит в команде, держит руку на пульсе. Он на реабилитации, когда вернется – не знаю»
вчера, 18:16
Юрчо о 4-м месте Словакии на ОИ-2026: «Заслуженный результат. Есть определенная доля удачи, но команда была единым коллективом – в этом секрет успеха»
вчера, 18:02
Алексей Василевский о Панине: «Еще 2-3 сезона способен отыграть в КХЛ. Он хочет добиться отметки в 1 000 матчей, думаю»
вчера, 16:30
Рекомендуем