Соркин о ЦСКА: «Сейчас получается играть в тот хоккей, который просит Никитин. Каждый день продолжаем учиться чему-то новому»

Соркин высказался об игре ЦСКА при Никитине.

Нападающий ЦСКА Максим Соркин высказался об игре под руководством тренера Игоря Никитина .

На данный момент клуб идет на 5-м месте в таблице Запада с 72 очками в 59 играх.

– Уже несколько матчей подряд ЦСКА показывает сверхзакрытый хоккей, насколько это похоже на то, что команда будет демонстрировать в играх на вылет?

– Мы в принципе с первого матча в сезоне готовимся к плей-офф, это ни для кого не секрет. Стараемся оттачивать свою игру.

– Теперь уже можно говорить, что хоккеисты ЦСКА поняли требования Никитина? В начале сезона это едва ли вам удавалось.

– Так и есть, сейчас получается играть в тот хоккей, который от нас просит тренер. Но на самом деле каждый день мы продолжаем чему-то новому учиться, – сказал Соркин.