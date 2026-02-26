Соркин о ЦСКА: «Сейчас получается играть в тот хоккей, который просит Никитин. Каждый день продолжаем учиться чему-то новому»
Соркин высказался об игре ЦСКА при Никитине.
Нападающий ЦСКА Максим Соркин высказался об игре под руководством тренера Игоря Никитина.
На данный момент клуб идет на 5-м месте в таблице Запада с 72 очками в 59 играх.
– Уже несколько матчей подряд ЦСКА показывает сверхзакрытый хоккей, насколько это похоже на то, что команда будет демонстрировать в играх на вылет?
– Мы в принципе с первого матча в сезоне готовимся к плей-офф, это ни для кого не секрет. Стараемся оттачивать свою игру.
– Теперь уже можно говорить, что хоккеисты ЦСКА поняли требования Никитина? В начале сезона это едва ли вам удавалось.
– Так и есть, сейчас получается играть в тот хоккей, который от нас просит тренер. Но на самом деле каждый день мы продолжаем чему-то новому учиться, – сказал Соркин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Извините, товарищ Соркин, лично к вам претензий минимум, как и к Полтапову. Но, вы реально думаете, что в эту ерунду ещё надо учиться играть?)))))
В какой хоккей? Объясните нам, пожалуйста. Все в нападении, все в защите? Или мы что-то не понимаем?
