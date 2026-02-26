Бучельников о восстановлении после травмы: «Тяжело, когда у тебя «день сурка». Каждый день реабилитация, двухразовые тренировки. Когда вернулся, испытал большие эмоции»
Бучельников высказался о восстановлении после травмы.
Нападающий ЦСКА Дмитрий Бучельников высказался касательно восстановления после травмы.
22-летний форвард не играл с ноября по февраль.
«Скучал по ребятам, конечно. Очень тяжело, когда у тебя «день сурка». Каждый день реабилитация, двухразовые тренировки.
Я с командой практически время не проводил. Индивидуально занимался, и было тяжело каждый день себя заставлять.
Когда вернулся, испытал большие эмоции. В первой игре после травмы сразу получилось забить. Смог немного выдохнуть. И сейчас уже после двух недель возвращения я очень рад», – сказал Бучельников.
Мы тоже рады! Здоровья!
