Бучельников о восстановлении после травмы: «Тяжело, когда у тебя «день сурка». Каждый день реабилитация, двухразовые тренировки. Когда вернулся, испытал большие эмоции»

Бучельников высказался о восстановлении после травмы.

Нападающий ЦСКА Дмитрий Бучельников высказался касательно восстановления после травмы.

22-летний форвард не играл с ноября по февраль.

«Скучал по ребятам, конечно. Очень тяжело, когда у тебя «день сурка». Каждый день реабилитация, двухразовые тренировки.

Я с командой практически время не проводил. Индивидуально занимался, и было тяжело каждый день себя заставлять.

Когда вернулся, испытал большие эмоции. В первой игре после травмы сразу получилось забить. Смог немного выдохнуть. И сейчас уже после двух недель возвращения я очень рад», – сказал Бучельников.