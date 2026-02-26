КХЛ. СКА проиграл «Динамо» Москва, «Спартак» обыграл «Адмирал», «Салават» победил «Трактор»
В FONBET КХЛ прошли очередные матчи.
В FONBET КХЛ «Салават Юлаев» победил «Трактор» (3:2 Б), СКА проиграл «Динамо» Москва (1:4), «Спартак» обыграл «Адмирал» (6:3).
FONBET КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
Нужна победа , желательно в основаное время!💚
Не простой матч с Трактором.
Надо побеждать в родных стенах !!!