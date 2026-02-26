«Спартак» обыграл «Адмирал» – 6:3. Филин сделал хет-трик

Сегодня, 26 февраля 2026 года, в регулярном чемпионате Fonbet КХЛ на льду «Мегаспорт Арены» московский «Спартак » победил владивостокский «Адмирал » (6:3).

Где смотреть прямую трансляцию матча Спартак — Адмирал

Онлайн трансляцию матча «Спартак » — «Адмирал » в прямом эфире бесплатно показывал ВидеоСпортс’’.

«Спартак» – «Адмирал» – 6:3 (2:0, 1:2, 3:1)

1:0 – 11 Филин (Соловьев, Кровяков)

2:0 – 15 Мальцев (Гутик, Порядин)

2:1 – 31 Шулак (Тимашов, Старков)

3:1 – 35 Кин

3:2 – 37 Булавчук (Олсон, Шулак)

3:3 – 47 Завгородний (Шулак, Олсон)

4:3 – 53 Гутик (Вишневский, Мальцев)

5:3 – 55 Филин (Холодилин, Рябов)

6:3 – 60 Филин (Мальцев, Орлов)

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ