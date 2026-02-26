«Спартак» обыграл «Адмирал» – 6:3. Филин сделал хет-трик
Сегодня, 26 февраля 2026 года, в регулярном чемпионате Fonbet КХЛ на льду «Мегаспорт Арены» московский «Спартак» победил владивостокский «Адмирал» (6:3).
Где смотреть прямую трансляцию матча Спартак — Адмирал
Онлайн трансляцию матча «Спартак» — «Адмирал» в прямом эфире бесплатно показывал ВидеоСпортс’’.
«Спартак» – «Адмирал» – 6:3 (2:0, 1:2, 3:1)
1:0 – 11 Филин (Соловьев, Кровяков)
2:0 – 15 Мальцев (Гутик, Порядин)
2:1 – 31 Шулак (Тимашов, Старков)
3:1 – 35 Кин
3:2 – 37 Булавчук (Олсон, Шулак)
3:3 – 47 Завгородний (Шулак, Олсон)
4:3 – 53 Гутик (Вишневский, Мальцев)
5:3 – 55 Филин (Холодилин, Рябов)
6:3 – 60 Филин (Мальцев, Орлов)
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Спартак с победой,Молодцы, с удалениями надо поаккуратнее ,есть команды,которые незамедлительно пользуются этим.
С Победой Спартак!!! Спасибо Егору Филину.Почему он играет за Химик?
Раз за Егора! Удачи и веры в себя!
Безобразно играет Спартак. Бесконечные удаления. Неужели тренер не видит и не может успокоить команду.
Молодчики!!!
а где Жамнов?
Радует, что победили, чего не скажешь об игре...Филина с хет-триком!
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем