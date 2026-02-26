  • Спортс
  • Директор «Металлурга» о Силантьеве: «Операция завершилась. По срокам восстановления пока рано говорить»
7

Директор «Металлурга» о Силантьеве: «Операция завершилась. По срокам восстановления пока рано говорить»

Форвард «Металлурга» Силантьев перенес операцию на ноге.

Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев перенес операцию на ноге.

Об этом сообщил спортивный директор клуба Евгений Бирюков.

«Операция завершилась, Дмитрий сейчас находится в палате. Со своей стороны всячески его поддерживаем.

По срокам восстановления пока рано говорить», – сказал Бирюков.

24 февраля во втором периоде матча против «Северстали» Силантьев упал и влетел ногами в борт, его увезли с площадки на каталке.

В нынешнем Фонбет Чемпионате КХЛ форвард провел 53 матча и набрал 45 (20+25) очков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoДмитрий Силантьев
logoКХЛ
травмы
logoМеталлург Мг
logoМатч ТВ
logoЕвгений Бирюков
7 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Главное здоровье. Дмитрий все болельщики с тобой. Выздоравливай !!!
Безумно жаль! Здоровья!
Как не вовремя травмировался -по сути перед плей-офф ! Уж больно резко покатил к борту и не удачно сгруппировался ! Теперь важно ,что бы срослось у него как положено !
Связки похоже немного повредил.
Ответ kopl.roma
Связки похоже немного повредил.
Птицефабрика,у тебя со завязками в голове проблемы.
Рекомендуем