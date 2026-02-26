  • Спортс
  Боден об ОИ-2026: «Россия могла бы выиграть золото. Было бы здорово посмотреть, как они играют с Канадой, США и другими»
Боден об ОИ-2026: «Россия могла бы выиграть золото. Было бы здорово посмотреть, как они играют с Канадой, США и другими»

Боден считает, что Россия могла бы выиграть золото на Олимпиаде-2026.

Нападающий «Сочи» Жан-Кристоф Боден считает, что сборная России могла бы выиграть золотые медали на Олимпиаде-2026.

В финале турнира сборная США обыграла Канаду. Россия не была допущена до соревнований.

– Российская сборная, к сожалению, не имела возможности принять участие в Играх. Как думаете, могла ли бы она побороться за победу?

– Да, они наверняка могли бы выиграть золото. Это была бы отличная команда, точно было бы здорово посмотреть, как они играют, увидеть, как они соревнуются с Канадой, США и другими.

Надеюсь, это произойдет уже скоро, – заявил Боден.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
Рекомендуем