Боден считает, что Россия могла бы выиграть золото на Олимпиаде-2026.

Нападающий «Сочи » Жан-Кристоф Боден считает, что сборная России могла бы выиграть золотые медали на Олимпиаде-2026.

В финале турнира сборная США обыграла Канаду. Россия не была допущена до соревнований.

– Российская сборная, к сожалению, не имела возможности принять участие в Играх. Как думаете, могла ли бы она побороться за победу?

– Да, они наверняка могли бы выиграть золото. Это была бы отличная команда, точно было бы здорово посмотреть, как они играют, увидеть, как они соревнуются с Канадой , США и другими.

Надеюсь, это произойдет уже скоро, – заявил Боден.