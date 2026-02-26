Тодд о жизни в России: «Я полюбил русскую баню. Это невероятный процесс, особенно когда ты в хорошей компании. Также я фанат борща, ем его с большим удовольствием»

Нэйтан Тодд поделился впечатлениями от жизни в России.

Канадский нападающий «Ак Барса » Нэйтан Тодд высказался о поражении от «Лады» (4:5 Б).

По ходу игры клуб из Тольятти отыгрался с 0:3.

«Неприятное поражение, никто не хотел проигрывать, но это игра. Мы здорово начали, но отпустили соперника во втором периоде и все решила серия буллитов, в которой где-то не хватило везения.

Этой мой второй год в России и хочу отметить, что здесь я больше всего полюбил русскую баню. Это невероятный процесс, особенно когда ты в хорошей компании. Так что часто посещаю баню и это классное время. Также я фанат борща, ем его с большим удовольствием.

Москва – очень большой город. Понятно, что столица, но Казань, на мой взгляд, красивее. Мне очень нравится архитектура, много старинных зданий. Я это заметил еще по прошлому году, когда играл за Уфу. Здорово, что сейчас есть возможность любоваться этой красотой постоянно», – сказал Тодд.