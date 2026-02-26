Самедов о Панарине: «Как у болельщика «Рейнджерс», остался осадок из-за его перехода. Слукавлю, если скажу, что было безразлично увидеть его в форме «Кингз»

Самедов о Панарине: остался осадок из-за его перехода в «Лос-Анджелес».

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов поделился мнением о дебютной игре Артемия Панарина за «Лос Анджелес Кингз».

Россиянин сделал два ассиста в матче против «Вегаса» (4:6).

«Два очка в дебютном матче – хорошее начало для Панарина. Да, было удаление, после которого Дорофеев реализовал большинство. Но в целом дебют можно занести в актив – по крайней мере, с точки зрения статистики.

Понятно, что взаимодействие с новыми партнерами только налаживается. Неплохое начало, но очевидно, что нужно время, чтобы сыграться. Тем более у «Лос-Анджелеса» сейчас не хватает лидеров. Наверное, со временем команда прибавит, хотя времени у них осталось не так много, чтобы забраться в плей-офф.

Конечно, как у болельщика «Рейнджерс», у меня остался осадок из-за его перехода. Семь лет Панарин был лицом франшизы. Если скажу, что мне было безразлично увидеть его в форме «Кингз», — слукавлю. Но что поделать: «Рейнджерс» движется дальше, и Панарин тоже», – сказал Самедов.