  Остановленный матч «Сочи» с ЦСКА будет возобновлен 11 марта в Москве. Он начнется со 2-го периода («СЭ»)
Остановленный матч «Сочи» с ЦСКА будет возобновлен 11 марта в Москве. Он начнется со 2-го периода («СЭ»)

Остановленный матч «Сочи» с ЦСКА будет доигран 11 марта.

Остановленный матч «Сочи» и ЦСКА будет возобновлен 11 марта в Москве.

Игра Фонбет Чемпионата КХЛ, которая проходила 23 февраля в Сочи, была остановлена после 1-го периода из-за «режима атаки БПЛА».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», планируется, что матч будет продолжен 11 марта в Москве. При этом он начнется со второго периода при счете 0:0.

ЦСКА и «Сочи» также проведут матч в Москве 10 марта. Эта игра была изначально предусмотрена календарем.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
Билеты за 2/3 от номинала?
Считаю можно сыграть сразу 5 периодов, зачем всё откладывать ;)
Поскольку только месяц остался регулярного чемпионата, и времени на перенос другого не будет, это, по сути, единственный логичный вариант.
Ответ Иван Буренков
Поскольку только месяц остался регулярного чемпионата, и времени на перенос другого не будет, это, по сути, единственный логичный вариант.
У Сочи 10,11 марта игры в Москве, 12 марта игра в Казани. Три игры за три дня ну очень логично)
Ответ Маша Шукшина
У Сочи 10,11 марта игры в Москве, 12 марта игра в Казани. Три игры за три дня ну очень логично)
Предложите другую дату, и чтобы арена в Сочи была свободна. Уверен, КХЛ будет рада вашему варианту, который будет лучше
Первый в истории КХЛ матч, сыгранный в двух городах?
