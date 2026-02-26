Остановленный матч «Сочи» с ЦСКА будет возобновлен 11 марта в Москве. Он начнется со 2-го периода («СЭ»)

Остановленный матч «Сочи» с ЦСКА будет доигран 11 марта.

Остановленный матч «Сочи» и ЦСКА будет возобновлен 11 марта в Москве.

Игра Фонбет Чемпионата КХЛ, которая проходила 23 февраля в Сочи , была остановлена после 1-го периода из-за «режима атаки БПЛА».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», планируется, что матч будет продолжен 11 марта в Москве. При этом он начнется со второго периода при счете 0:0.

ЦСКА и «Сочи» также проведут матч в Москве 10 марта. Эта игра была изначально предусмотрена календарем.