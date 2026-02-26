Виктор Козлов: «У Кузнецова повреждение. Решили приберечь его сегодня. Он готовится к следующим матчам»
Кузнецов пропускает игру с «Трактором» из-за травмы.
Главный тренер «Салавата Юлаев» Виктор Козлов рассказал, почему форвард Евгений Кузнецов пропускает игру с «Трактором».
– В составе на матч бросается в глаза отсутствие Евгения Кузнецова.
– У Евгения повреждение. Сегодня с утра он катался, но эта травма уже его беспокоила. Вечером приняли решение приберечь его. К следующим матчам он готовится, – сказал Козлов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем