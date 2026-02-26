Мэттьюс о критике из-за встречи с Трампом: «Команда, выигравшая Кубок Стэнли, каждый год принимает приглашение в Белый дом. Это большая честь. Гордимся тем, что мы американцы»

Мэттьюс высказался о встрече с Дональдом Трампом.

Нападающий «Торонто » и сборной США Остон Мэттьюс высказался о встрече с Дональдом Трампом .

24 февраля президент США принял национальную команду в Белом доме.

22 февраля сборная завоевала золото на Олимпиаде впервые за 46 лет. Напомним, в 1980-м американцы выиграли после «Чуда на льду» – неожиданной победы над СССР.

Женская сборная США также выиграла золото на Олимпиаде -2026. Во время празднования в раздевалке мужской сборной Трамп в телефонном разговоре так пригласил игроков приехать в Вашингтон: «Могу прислать военный самолет. Я обязан позвать и женскую команду, иначе меня ждет импичмент».

Несколько игроков мужской команды рассмеялись после комментария Трампа, что вызвало критику в отношении игроков. Сборная также подверглась критике за то, что приняла приглашение посетить Белый дом.

«Команда, которая выигрывает Кубок Стэнли, каждый год принимает приглашение в Белый дом. Поэтому я считаю, что это то, что нужно делать, потому что мы гордимся тем, что мы американцы, независимо от политических убеждений», – сказал Мэттьюс.

Мэтьюса также спросили, как он принимал решение посетить Белый дом, учитывая, что он играет за канадскую команду НХЛ , а Трамп продолжает делать заявления о том, что Канада станет 51-м штатом США.

«Лично я не люблю вдаваться в политику или подобные вещи. Как я уже сказал, мы гордимся тем, что мы американцы, и завоевание золотой медали – это то, чего мужская хоккейная команда не добивалась 46 лет. Надеюсь, что-то подобное принесет больше единства стране и тому подобное. Но для нас это большая честь, независимо от того, кто находится у власти», – сказал Мэттьюс.