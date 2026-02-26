Агент Шипачева о шансах форварда побить рекорд Мозякина по очкам: «Сейчас подпишем контракт сезонов на пять и будем бить все оставшиеся рекорды»

Агент Шипачева: подпишем контракт лет на пять и будем бить оставшиеся рекорды.

Агент Станислав Романов, представляющий интересы форварда минского «Динамо» Вадима Шипачева, оценил его шансы превзойти рекорд Сергея Мозякина по набранным очкам (1212) за карьеру в чемпионатах России. В активе Шипачева 1020 баллов.

38-летний нападающий в среду дважды ассистировал партнерам в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Сочи» (7:2) и первым в истории лиги достиг отметки в 700 результативных передач.

– Очень рад за Вадима, мои искренние поздравления. Приятно, что такой игрок работает с нами. Желаю ему новых рекордов, достижений, не останавливаться на достигнутом и набрать еще столько же. Неизвестно, побьет ли кто‑либо рекорд Шипачева в ближайшее время.

– Видите ли шансы добраться до Мозякина по очкам?

– Будем стремиться. Это больше к Вадиму вопрос, ведь ему надо набирать. Я, конечно, вижу шансы. Сейчас подпишем контракт сезонов на пять и будем бить все оставшиеся рекорды, – сказал Романов.