  Мичков забил на 59-й минуте в выставочном матче против «Айлендерс» и стал 3-й звездой. В его активе также реализованный буллит в серии из 11 раундов
Мичков забил на 59-й минуте в выставочном матче против «Айлендерс» и стал 3-й звездой. В его активе также реализованный буллит в серии из 11 раундов

Матвей Мичков забил «Айлендерс» в выставочном матче и стал 3-й звездой.

«Филадельфия» обыграла клуб с Лонг-Айленда (3:2 Б). Гол россиянина на 59-й минуте позволил «Флайерс» перевести игру в овертайм. 

На счету 20-летнего форварда (23:41, 2:56 – в большинстве, «+1») 6 бросков в створ и малый штраф. 

Также Матвей реализовал свою попытку в серии буллитов, затянувшейся на 11 раундов. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
