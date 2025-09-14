Широков о 20-м сезоне в карьере: «Специфика в том, что с каждым годом нужно все больше тренироваться. Но вообще быть в хоккее – это большое счастье»
– Для вас это 20-й сезон профессиональной карьеры. В чем его специфика?
– Специфика в том, что с каждым годом нужно все больше тренироваться. Поэтому внес небольшие коррективы в личную подготовку.
Плюс с возрастом требуется дополнительное время для восстановления. Молодым в этом плане легче, это физиология.
Но вообще быть в хоккее – это большое счастье. И личное, и профессиональное.
– Какие задачи ставите перед собой?
– С возрастом на первый план выходят именно командные задачи. У нас хороший коллектив, амбициозная команда, которая способна выходить в плей-офф и радовать болельщиков.
Кстати, у «Сибири» действительно уникальные болельщики, огромное им спасибо за поддержку! Даже на контрольные игры в Новосибирске приходили под десять тысяч зрителей.
Чувствуем их доверие, понимаем значение «Сибири» для региона. Для нас это дополнительная мотивация для решения главной задачи, – сказал 39-летний капитан новосибирского клуба.