Форвард «Локомотива» Волков после 4:1 с «Северсталью»: «По требованиям Хартли все понятно. Уже знаем, куда бежать, куда бросать»

Александр Волков высказался об игре «Локомотива» после 4:1 с «Северсталью».

22-летний нападающий отметился результативной передачей в первом для себя матче в новом Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Самое главное – победили. Всн хорошо. В первые смены я немного задохнулся, но затем было все хорошо.

Отлично оцениваю свою физическую форму, мы поработали летом с новым тренерским штабом.

По требованиям Хартли все понятно. Уже знаем, куда бежать, куда бросать», – сказал Волков .