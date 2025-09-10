Форвард «Локомотива» Волков после 4:1 с «Северсталью»: «По требованиям Хартли все понятно. Уже знаем, куда бежать, куда бросать»
Александр Волков высказался об игре «Локомотива» после 4:1 с «Северсталью».
22-летний нападающий отметился результативной передачей в первом для себя матче в новом Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Самое главное – победили. Всн хорошо. В первые смены я немного задохнулся, но затем было все хорошо.
Отлично оцениваю свою физическую форму, мы поработали летом с новым тренерским штабом.
По требованиям Хартли все понятно. Уже знаем, куда бежать, куда бросать», – сказал Волков.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт КХЛ
