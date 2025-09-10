  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Форвард «Локомотива» Волков после 4:1 с «Северсталью»: «По требованиям Хартли все понятно. Уже знаем, куда бежать, куда бросать»
0

Форвард «Локомотива» Волков после 4:1 с «Северсталью»: «По требованиям Хартли все понятно. Уже знаем, куда бежать, куда бросать»

Александр Волков высказался об игре «Локомотива» после 4:1 с «Северсталью».

22-летний нападающий отметился результативной передачей в первом для себя матче в новом Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Самое главное – победили. Всн хорошо. В первые смены я немного задохнулся, но затем было все хорошо.

Отлично оцениваю свою физическую форму, мы поработали летом с новым тренерским штабом.

По требованиям Хартли все понятно. Уже знаем, куда бежать, куда бросать», – сказал Волков

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт КХЛ
logoСеверсталь
logoБоб Хартли
logoЛокомотив
logoКХЛ
logoАлександр Волков 2003
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Карандин о шоу-матче Дацюка: «Телебойкот воспринимаем уже чуть ли не как должное. После Елки на Матче звезд КХЛ в Сибири трудно чему-то удивиться»
457 минут назад
КХЛ. ЦСКА примет «Адмирал», «Ак Барс» против «Автомобилиста»
2сегодня, 04:25
Руководство НХЛ встречалось с двумя группами инвесторов, которым интересно создание клуба в Атланте. Переговоры пока не привели к подаче заявки
сегодня, 03:58
Джек Хьюз хочет сыграть за одну команду НХЛ с братом Куинном: «Неважно, где и когда именно. Не боюсь высказаться. В Ванкувере только об этом и говорят»
сегодня, 03:40
Дэйли об участии России в Кубке мира-2028: «Право голоса будут иметь не только НХЛ и профсоюз игроков, но и федерации стран-участниц. С 2022 года ситуация особо не изменилась»
2сегодня, 03:22
Ротенберг встретился с Кремлевым: «Договорились о сотрудничестве, ведь бокс – это такая же спортивная основа нашей страны, как и хоккей. Нашли много точек соприкосновения»
27вчера, 21:36
Крикунов о победе над «Динамо»: «Помощники убедили меня, что в 3-м периоде надо играть в 3 звена – я думал, что не хватит силенок. Ребята справились, молодцы»
8вчера, 21:26
Жамнов о 0:3 от минского «Динамо»: «Соперники вышли биться, а мы – поиграть в хоккейчик. Нужно убирать вальяжность, непонятные пасы через задницу проходят только в детском хоккее»
10вчера, 20:08
Выиграйте хоккейную джерси Спортса’‘ за 12 несложных вопросов!
вчера, 20:00Тесты и игры
Московское «Динамо» проиграло «Сочи» по буллитам, ведя в 2 шайбы по ходу игры. У команды Кудашова 2 поражения в 2 матчах сезона
23вчера, 19:16
Ко всем новостям
Последние новости
Глотов о 4:3 с «Нефтехимиком»: «Американские горки. Иногда у «Трактора» на одно хорошее действие приходится три плохих. Мы далеки от идеала, но сделали шаг вперед»
2 минуты назад
Скотт Уилсон о проблемах в «Металлурге»: «Попал в тупик. Просто не подошли друг другу. Иногда игроки не подходят для определенных стилей»
17 минут назад
Каменский о «Спартаке» после 0:3 с минским «Динамо»: «Начало сезона, новые связки, мысли. В будущем все станет нормально. Ребята стараются – это главное»
42 минуты назад
«Нэшвилл» пригласил Гэмбрелла на просмотр. У форварда 233 матча в НХЛ и 40 очков, последние 2 сезона он провел в АХЛ
сегодня, 03:10
Квартальнов о 3:0 со «Спартаком»: «Мы хорошо начали, повели в счете, хороший гол в большинстве закрепил успех. Были моменты, где нужно кое-что подправить, но все только начинается»
3вчера, 21:56
Козырев об 1:4 от «Локомотива»: «У «Северстали» с самого начала не заладилась игра – не контролировали шайбу, было много брака. Во 2-м периоде игра выровнялась»
вчера, 21:14
Хартли о 4:1 с «Северсталью»: «Очень понравилось, как ребята отдавались игре, как каждый игрок внес свою лепту в победу»
вчера, 21:01
НХЛ и профсоюз будут ежегодно вносить 4 млн долларов в фонд медицинской помощи для бывших игроков лиги
1вчера, 20:48
Кудашов о поражении от «Сочи»: «Динамо» большую часть времени контролировало игру, но играть надо от начала и до конца. Реализация оставляет желать лучшего»
14вчера, 20:30
14-летний хоккеист умер в Свердловской области. Ему стало плохо на тренировке
1вчера, 20:00