Себранго подписал двусторонний контракт с «Оттавой» на сезон и 775 тысяч долларов. Защитник набрал 20 очков в 50 матчах прошлого сезона АХЛ
«Оттава» и Донован Себранго продлили контракт.
23-летний защитник подписал новое соглашение с клубом на один сезон. Договор является двусторонним.
Зарплата канадца на уровне в НХЛ составит 775 тысяч долларов, в АХЛ – 140 тысяч долларов.
В прошлом сезоне Донован Себранго провел 2 матча за «Оттаву» в регулярном чемпионате НХЛ.
В АХЛ хоккеист набрал 20 (8+12) очков в 50 играх регулярного чемпионата.
