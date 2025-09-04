Себранго подписал двусторонний контракт с «Оттавой» на сезон и 775 тысяч долларов. Защитник набрал 20 очков в 50 матчах прошлого сезона АХЛ

«Оттава» и Донован Себранго продлили контракт.

23-летний защитник подписал новое соглашение с клубом на один сезон. Договор является двусторонним.

Зарплата канадца на уровне в НХЛ составит 775 тысяч долларов, в АХЛ – 140 тысяч долларов.

В прошлом сезоне Донован Себранго провел 2 матча за «Оттаву» в регулярном чемпионате НХЛ .

В АХЛ хоккеист набрал 20 (8+12) очков в 50 играх регулярного чемпионата.