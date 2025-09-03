Егор Бабенко вернулся в «Рубин» вслед за Егором Поповым. У экс-форварда «Ак Барса» 171 матч в КХЛ с учетом плей-офф и 36 очков
Егор Бабенко вернулся в «Рубин».
28-летний форвард ранее выступал за клуб Olimpbet ВХЛ с 2018 по 2021 годы.
В прошлом сезоне он провел 15 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ за «Ак Барс» и набрал 2 (2+0) очка.
Всего в лиге он провел 171 матч с учетом плей-офф и набрал 36 (19+17) очков.
Ранее в тюменский клуб вернулся другой форвард с опытом игры в КХЛ – 28-летний Егор Попов. На его счету 169 матчей в лиге с учетом плей-офф и 51 (21+30) очко. В прошлом сезоне игрок выступал за «Трактор».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт ВХЛ
