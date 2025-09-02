Хайруллин о переходе в НХЛ: «Возраст такой, что поздновато ехать. Если какие-то будут предложения, то можно их рассмотреть и обдумать это с семьей»

Марат Хайруллин ответил на вопрос о возможном переходе в НХЛ.

– Хотите ли в будущем попробовать себя в НХЛ?

– Недавно говорил, что уже возраст будет такой, что поздновато ехать. Если какие-то будут предложения, то можно их рассмотреть и обдумать это с семьей, – сказал 29-летний нападающий СКА .