2

Хайруллин о переходе в НХЛ: «Возраст такой, что поздновато ехать. Если какие-то будут предложения, то можно их рассмотреть и обдумать это с семьей»

Марат Хайруллин ответил на вопрос о возможном переходе в НХЛ.

– Хотите ли в будущем попробовать себя в НХЛ?

– Недавно говорил, что уже возраст будет такой, что поздновато ехать. Если какие-то будут предложения, то можно их рассмотреть и обдумать это с семьей, – сказал 29-летний нападающий СКА.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
