«Сиэтл» может обменять Макканна, его зарплата – 5 млн долларов в год. Форвард набрал 61 балл в 82 матчах в прошлом сезоне
Джаред Макканн может быть обменян из «Сиэтла».
«Кракен» рассматривает возможность трейда 29-летнего нападающего в случае подходящего предложения.
Действующее соглашение канадского форварда с зарплатой 5 миллионов долларов в год рассчитано до завершения сезона-2026/27.
В прошлом сезоне Джаред Макканн набрал 61 (22+39) балл при полезности «плюс 9» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: The Fourth Period
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