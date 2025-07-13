«Сиэтл» может обменять Макканна, его зарплата – 5 млн долларов в год. Форвард набрал 61 балл в 82 матчах в прошлом сезоне

Джаред Макканн может быть обменян из «Сиэтла».

«Кракен» рассматривает возможность трейда 29-летнего нападающего в случае подходящего предложения.

Действующее соглашение канадского форварда с зарплатой 5 миллионов долларов в год рассчитано до завершения сезона-2026/27.

В прошлом сезоне Джаред Макканн набрал 61 (22+39) балл при полезности «плюс 9» в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ .