Выбранный «Анахаймом» форвард Маккуин взял 95-й номер в честь персонажа мультфильма «Тачки». Хоккеист посетил Диснейленд после драфта

Роджер Маккуин выбрал игровой номер в честь героя мультфильма «Тачки».

«Анахайм » выбрал 18-летнего нападающего под общим десятом номером на драфте НХЛ-2025.

Хоккеист выбрал 95-й номер на игровой форме в честь персонажа Молнии Маккуина из мультфильма «Тачки».

После драфта хоккеист отправился на вертолете в Диснейленд, где сфотографировался с машиной Молнии Маккуина.

Роджер Маккуин также посетил матч «Лос-Анджелес Энджлес» в чемпионате MLB, сделав первую символическую подачу.

Фото: x.com/AnaheimDucks