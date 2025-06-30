Выбранный «Анахаймом» форвард Маккуин взял 95-й номер в честь персонажа мультфильма «Тачки». Хоккеист посетил Диснейленд после драфта
Роджер Маккуин выбрал игровой номер в честь героя мультфильма «Тачки».
«Анахайм» выбрал 18-летнего нападающего под общим десятом номером на драфте НХЛ-2025.
Хоккеист выбрал 95-й номер на игровой форме в честь персонажа Молнии Маккуина из мультфильма «Тачки».
После драфта хоккеист отправился на вертолете в Диснейленд, где сфотографировался с машиной Молнии Маккуина.
Роджер Маккуин также посетил матч «Лос-Анджелес Энджлес» в чемпионате MLB, сделав первую символическую подачу.
Фото: x.com/AnaheimDucks
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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