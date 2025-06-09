Игорь Григоренко: «СКА при Ротенберге выступил бы лучше в следующем сезоне. «Салават» дважды оставлял Козлова после вылета в 1-м раунде. У питерцев результаты намного лучше»

Игорь Григоренко оценил отставку Романа Ротенберга из СКА.

Новым главным тренером петербургского клуба стал Игорь Ларионов.

– Одно из главных событий последних дней, а может, и всего сезона – уход Романа Ротенберга из СКА. Что думаете по этому поводу?

– Конечно, руководству «Газпрома» виднее, но если во главу угла ставился спортивный результат, то я считаю, что на следующий год команда под руководством Ротенберга выступила бы лучше.

Мы, например, говорили о Викторе Козлове , и руководство «Салавата Юлаева » дважды оставляло его после вылета команды в первом раунде.

У СКА результаты при Ротенберге, если смотреть на четыре сезона его работы в качестве тренера, намного лучше.

– Как вы думаете, где он продолжит карьеру?

– Пока, насколько мне известно, никакой конкретики нет, а все клубы, которые называют – не более, чем слухи.

Но то, что он быстро найдёт новую работу в клубе, – у меня нет никаких сомнений, – сказал бывший нападающий сборной России Игорь Григоренко.