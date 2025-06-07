О’Коннор пропустит 5-6 месяцев из-за травмы. Форвард «Колорадо» перенес операцию на бедре
Логан О’Коннор может пропустить начало следующего сезона НХЛ из-за травмы.
Нападающий «Колорадо» перенес операцию на бедре. Срок восстановления составит 5-6 месяцев.
Это вторая операция на бедре для хоккеиста. Ему потребовалась операция на бедре в марте 2024 года, из-за чего он пропустил розыгрыш Кубка Стэнли в прошлом сезоне.
В нынешнем сезоне Логан О’Коннор набрал 21 (10+11) балл в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
В плей-офф Кубка Стэнли форвард записал на свой счет 6 (2+4) баллов в 7 играх.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный твиттер «Колорадо»
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