О’Коннор пропустит 5-6 месяцев из-за травмы. Форвард «Колорадо» перенес операцию на бедре

Логан О’Коннор может пропустить начало следующего сезона НХЛ из-за травмы.

Нападающий «Колорадо » перенес операцию на бедре. Срок восстановления составит 5-6 месяцев.

Это вторая операция на бедре для хоккеиста. Ему потребовалась операция на бедре в марте 2024 года, из-за чего он пропустил розыгрыш Кубка Стэнли в прошлом сезоне.

В нынешнем сезоне Логан О’Коннор набрал 21 (10+11) балл в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ .

В плей-офф Кубка Стэнли форвард записал на свой счет 6 (2+4) баллов в 7 играх.