Сучков заработает 35 млн рублей за 2 сезона по новому контракту с «Салаватом» («СЭ»)

Егор Сучков заработает 35 млн рублей по новому контракту с «Салаватом».

Сегодня 23-летний нападающий продлил соглашение с уфимским клубом на два года.

Как сообщает «Спорт-Экспресс », зарплата игрока в следующем сезоне составит 15 млн рублей, в сезоне-2026/27 – 20 млн.

В сезоне-2024/25 Егор Сучков набрал 12 (4+8) очков в 57 матчах Фонбет чемпионата КХЛ . В плей-офф форвард отметился 5 (2+3) баллами в 19 играх.