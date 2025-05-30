Сучков заработает 35 млн рублей за 2 сезона по новому контракту с «Салаватом» («СЭ»)
Егор Сучков заработает 35 млн рублей по новому контракту с «Салаватом».
Сегодня 23-летний нападающий продлил соглашение с уфимским клубом на два года.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата игрока в следующем сезоне составит 15 млн рублей, в сезоне-2026/27 – 20 млн.
В сезоне-2024/25 Егор Сучков набрал 12 (4+8) очков в 57 матчах Фонбет чемпионата КХЛ. В плей-офф форвард отметился 5 (2+3) баллами в 19 играх.
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Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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