Барков набрал 2+1 в 3-м матче серии с «Каролиной» при полезности «+4». Он стал 3-м игроком в истории «Флориды» с 25+ голами в плей-офф
Александр Барков набрал 2+1 в 3-м матче серии с «Каролиной» при полезности «+4».
Капитан «Флориды» забросил две шайбы и сделал результативную передачу в третьем матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Харрикейнс» (6:2, 3-0). Его признали второй звездой встречи.
На счету 29-летнего нападающего стало 15 (6+9) очков в 15 играх в текущем плей-офф при полезности «+9».
За карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли у Баркова 74 (25+49) очка в 86 играх. Он является лучшим бомбардиром «Пантерс» в плей-офф, а по голам делит 2-е место с Сэмом Райнхартом, пропускавшим сегодняшний матч из-за травмы.
Больше шайб забросил только Картер Верхэге (31 в 76 играх).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт рекордов НХЛ
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