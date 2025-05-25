Барков набрал 2+1 в 3-м матче серии с «Каролиной» при полезности «+4». Он стал 3-м игроком в истории «Флориды» с 25+ голами в плей-офф

Александр Барков набрал 2+1 в 3-м матче серии с «Каролиной» при полезности «+4».

Капитан «Флориды» забросил две шайбы и сделал результативную передачу в третьем матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли с «Харрикейнс» (6:2, 3-0). Его признали второй звездой встречи.

На счету 29-летнего нападающего стало 15 (6+9) очков в 15 играх в текущем плей-офф при полезности «+9».

За карьеру в розыгрышах Кубка Стэнли у Баркова 74 (25+49) очка в 86 играх. Он является лучшим бомбардиром «Пантерс» в плей-офф, а по голам делит 2-е место с Сэмом Райнхартом , пропускавшим сегодняшний матч из-за травмы.

Больше шайб забросил только Картер Верхэге (31 в 76 играх).