«ЧМ – это пустышка, нисколько не интересен. Дворовая игра без России. Нас вернут, тогда будем смотреть, сейчас нет смысла». Кожевников о турнире
Александр Кожевников назвал «первенством двора» чемпионат мира по хоккею.
В полуфинальных матчах турнира встретятся команды Швеции и США, а также Швейцарии и Дании.
«Я вообще не смотрю чемпионат мира. Для меня он пустышка и мне нисколько не интересен. А кому надо – пускай смотрят.
Когда нас вернут к участию в чемпионате мира, тогда и будем смотреть матчи и проводить какой-то анализ. А сейчас в нем нет смысла.
Без сборной России – это дворовая игра. Сейчас это первенство двора», – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Р-Спорт»
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