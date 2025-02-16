Хеллибак отразил 25 из 26 бросков в матче с Канадой. Вратарь сборной США пропустил 2 шайбы в 2 играх на Турнире четырех наций при 95,7% сэйвов
Вратарь сборной США Коннор Хеллибак отразил 25 из 26 бросков в матче с Канадой.
Голкипер «Виннипега» вышел в старте на матч против канадцев (3:1) на Турнире четырех наций.
В 2 играх на турнире у него 2 победы при 45 отраженных бросках из 47 (95,7% сэйвов).
Хеллибак – главный претендент на «Везину» по версии The Score, Василевский – 5-й, Томпсон – 2-й
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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