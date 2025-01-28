Низамеев про США: «Раздражает ресторанная еда – на гарнир только картошка. Менталитет другой. В России все расслабленные, не задумываются о законах, а тут все по-другому»
Российский нападающий выступает третий сезон в американской юниорской лиге USHL за команду «Трай-Сити».
– Вы живете в городе Карни, штат Небраска. Что это за место?
– Обычный маленький городок. Тут университет находится. Как найти его на карте? Закрываешь глаза, тыкаешь в центр Америки и сразу на наш город попадаешь.
Население 20 тысяч человек. Развлечений нет, даже торгового центра нет. Не знаю, с чем сравнить. По типу Коркино под Челябинском.
– Что вас удивило в Америке, когда переехали?
– Все еще раздражает ресторанная еда. На гарнир в основном только картошка. Хочется какого-то разнообразия. Менталитет людей другой – все добрые и законопослушные.
В России все какие-то расслабленные, не задумываются о законах, своих правах, а тут все по-другому. Скажешь еще что-то не то, на тебя еще и в суд подадут.
– Что вам нравится?
– Мне нравится, что здесь люди в большинстве своем горят своей работой, она им по душе.
Делают ее не потому, что надо, а потому что кайфуют. Благодаря этому большой выхлоп, – сказал Артемий Низамеев.
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