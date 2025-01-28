Низамеев про США: «Раздражает ресторанная еда – на гарнир только картошка. Менталитет другой. В России все расслабленные, не задумываются о законах, а тут все по-другому»

Артемий Низамеев высказался относительно быта в Америке.

Российский нападающий выступает третий сезон в американской юниорской лиге USHL за команду «Трай-Сити».

– Вы живете в городе Карни, штат Небраска. Что это за место?

– Обычный маленький городок. Тут университет находится. Как найти его на карте? Закрываешь глаза, тыкаешь в центр Америки и сразу на наш город попадаешь.

Население 20 тысяч человек. Развлечений нет, даже торгового центра нет. Не знаю, с чем сравнить. По типу Коркино под Челябинском.

– Что вас удивило в Америке, когда переехали?

– Все еще раздражает ресторанная еда. На гарнир в основном только картошка. Хочется какого-то разнообразия. Менталитет людей другой – все добрые и законопослушные.

В России все какие-то расслабленные, не задумываются о законах, своих правах, а тут все по-другому. Скажешь еще что-то не то, на тебя еще и в суд подадут.

– Что вам нравится?

– Мне нравится, что здесь люди в большинстве своем горят своей работой, она им по душе.

Делают ее не потому, что надо, а потому что кайфуют. Благодаря этому большой выхлоп, – сказал Артемий Низамеев.