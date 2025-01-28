Селебрини забросил 16 шайб в сезоне и побил рекорд «Сан-Хосе» для 18-летних игроков. Гол в игре с «Питтсбургом» стал для него 4-м победным в НХЛ
Форвард «Шаркс» стал автором победного гола в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (2:1).
На счету 18-летнего канадца стало 36 (16+20) очков в 41 игре в текущем сезоне при полезности «минус 20» и среднем времени на льду 19:35.
Селебрини побил клубный рекорд по числу голов для игроков в возрасте 18 лет. Он принадлежал Джеффу Фризену (15 шайб в 48 играх в сезоне-1994/95). У Патрика Марло в сезоне-1997/98 было 13 шайб в 74 играх.
По числу победных голов для новичков «акул» Макклин (4) делит 2-е место с Нико Димитракосом (4, 2003/04). Больше было только у Логана Кутюра (8, 2010/11).
Селебрини возглавляет снайперскую гонку среди новичков в текущем сезоне. Вторым идет форвард «Филадельфии» Матвей Мичков (14 шайб в 49 играх, «минус 12», 16:06).
В гонке бомбардиров среди новичков первый номер драфта-2024 идет вторым, отставая от лидера – защитника «Монреаля» Лэйна Хатсона (39 очков в 49 играх, 3+36, «минус 12», 22:38) – на 3 балла. Мичков с 34 очками в 49 играх – на 3-м месте.
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