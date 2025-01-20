Павел Сучков: «Не удивлюсь, если «Ак Барс» дойдет до финала – хорошие вратари, опытные защитники, молодежь, игроки с опытом в НХЛ. Это претендент на Кубок Гагарина»

Павел Сучков считает «Ак Барс» претендентом на Кубок Гагарина.

– Можно ли сказать, что у «Ак Барса» есть нестабильность в игре?

– Смотря что брать за основу. Мне кажется, что у «Ак Барса» стабильные результаты, и это важно учитывать, ибо летом сменился главный тренер и ушли все лидеры прошлых сезонов.

У казанской команды нет больших провалов, для меня это претендент на Кубок Гагарина .

Сейчас в отношении команд, которые борются за Кубок хотя бы на протяжении трех лет, модно применять слово контендер. Казани же не за три года, а за полсезона удалось построить коллектив, который может пошуметь.

Я не удивляюсь, его «Ак Барс» дойдет до финала, ведь для этого есть все: хорошая вратарская бригада, опытные защитники в лице Марченко и Яруллина, есть молодёжь, которая прибавляет, есть хоккеисты с опытом игры в НХЛ. Эти ребята хотят доказать, что они достойны кубка.

Даже Коршков, от которого ожидали больше, не киснет и продолжает работать. Вкупе это достойный претендент на кубок.

Но все, как мне кажется, будет решаться во втором раунде. У меня нет сомнений, что Казань пройдет первую стадию, а вот потом будет интересно посмотреть, на кого «барсы» попадут из Западной конференции.

По моему мнению, это будет определяющий раунд для команды, – сказал бывший вратарь «Спартака» и эксперт «КХЛ ТВ» Павел Сучков.